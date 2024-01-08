20 يناير .. انطلاق منافسات الموسم الجديد لـ "محاربي الإمارات"

المصدر: وام

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تنطلق أولى فعاليات الموسم الجديد من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية، في 20 يناير الجاري، والتي تنظمها شركة بالمز سبورتس، في النسخة الـ46 من السلسلة العالمية، وفي اليوم التالي في النسخة الـ47 من السلسلة العربية. وستقام المنافسات في مبادلة أرينا بمدينة زايد. رياضات.

وبحسب “وام”، فإن النسخة الدولية ستتضمن 13 نزالاً يتنافس فيها 26 مقاتلاً من جميع أنحاء العالم ضد بعضهم البعض. ويعد البرازيلي «خفيف الوزن» أليكس داسيلفا أحد أبرز المشاركين، كما هو الحال مع الكاميروني جوريس ديا بطل «السلسلة الإفريقية».

بينما ستقام النسخة العربية يوم 21 يناير المقبل، حيث ستستضيف 11 نزالاً بين 22 ملاكماً، على رأسهم نزال «الوزن المتوسط» بين البطل الحالي وسام حمامي من تونس وعمران شعبان من لبنان، فيما عبد الله البوشهري وأن دن جلال ال. – دجا ومحمد العسيلي وسهيل ثائري وإيمان المضف يشاركون في القتال.

واستضافت منافسات بطولة محاربي الإمارات العام الماضي 2023 إحدى عشرة نسخة من البطولة خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر الماضي، كما شهدت تتويج ثمانية أبطال في كل من النسخ الثلاث: الدولية والإفريقية والعربية.

وكان التتويج الأبرز للأردني علي القيسي، الحائز على ألقاب المسلسلات العربية في النسخة الـ40 وألقاب “وزن الريشة” العالمية في النسخة الـ42، ومحمد يحيى في المسلسل العربي “الوزن الخفيف”، وبدر الدين دياني. مرتين في المسلسل العربي للوزن المتوسط.

كما توج باقي الأبطال، جوريس ديا، بطلاً للمسلسلات الأفريقية «وزن الريشة»، وبرونو ماتشادو بطل السلسلة الدولية «وزن خفيف» قبل أن يعلن اعتزاله، وعمرو نور محمدوف توج بـ«»» . . لقب “خفيف الوزن” في السلسلة الدولية.

أعرب فؤاد درويش، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة محاربي الإمارات والرئيس التنفيذي لشركة بالمز سبورتس، عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في عام 2023، وأشار إلى أن اللجنة المنظمة للحدث عازمة على مواصلة تحقيق النجاح في عام 2023 هذا العام، نظراً تنوع المشاركين من جميع أنحاء العالم، فهو نقطة الانطلاق للعديد من الأبطال.

وأعرب عن رغبته في مواصلة التنظيم المتميز في الموسم الجديد بما يعزز سمعة البطولة ويؤكد ريادة أبوظبي في إدارة الرياضة على مستوى المنطقة والعالم.

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