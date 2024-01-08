منصور بن محمد: ماراثون دبي يرسخ مكانته الرائدة بمشاركة نخبة عدائي العالم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس الفائزين بالنسخة 23 من ماراثون دبي، أقدم سباقات الماراثون في المنطقة وأحد أشهر السباقات العالمية والذي أُقيم بدعم مجلس دبي الرياضي، في شارع أم سقيم بمنطقة جميرا بمشاركة نخبة من العدّائين العالميين والآلاف من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل دولة الإمارات وخارجها.

وهنّأ سمو رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين متمنياً لهم مزيداً من التوفيق في مسيرتهم الرياضية، مؤكداً حرص دبي على استضافة وتنظيم فعاليات رياضية كبرى تتيح الفرصة للمشاركة المجتمعية واسعة النطاق، والتي تحفل بها أجندة دبي الرياضية.

وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للفائزين في الماراثون عبر حساب سموه على منصة «إكس» وقال:

«نبارك لجميع الفائزين في ماراثون دبي في نسخته الـ23 الذي شهد مشاركة نخبة من العدائين العالميين بما يرسخ مكانته الرائدة كأقدم سباقات الجري للمسافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط.

استقبل الحدث آلاف المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها للمشاركة في السباقات المتنوعة التي يتم تنظيمها على هامشه والتي تشمل سباقاً للهواة وسباقاً للمبتدئين إلى جانب ماراثون للكراسي المتحركة.

نحرص في مجلس دبي الرياضي على المشاركة المجتمعية الواسعة في مختلف الفعاليات الرياضية الكبرى في الإمارة بما يرسخ مكانتها ضمن المدن الأكثر حيويةً ونشاطاً على الصعيد العالمي».

ونوّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيمة وأثر المنافسات والبطولات التي تستقطب نخبة أبطال ونجوم العالم في مختلف الرياضات، ولا سيما ما يجمع منها أعداداً كبيرة من المحترفين أو الهواة ضمن فئات تسمح بمشاركة مختلف الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، في تأكيد النهج الذي تواصل دبي إرساءه بتشجيع ممارسة الرياضة وتبنيّها كأسلوب حياة، معرباً عن تقديره لكل الجهود التي يتم بذلها من أجل ضمان أفضل مستويات الإعداد والتنظيم للبطولات والمنافسات الرياضية المقامة على أرض دبي.

حضر السباق ومراسم التتويج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، واللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأحمد الكمالي، المنسق العام للماراثون، وناصر آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

سيطرة أثيوبية

وشهد السباق سيطرة أثيوبية على المراكز الأولى لفئتي الرجال والسيدات، ونال أديسو جوبينا، المركز الأول لفئة الرجال، وقطع مسافة السباق في 2:05:01 ساعة، وحل في المركزين الثاني والثالث مواطنيه ليمي دوميتشا، وديجين ميجرسا.

وفازت الأثيوبية تيجيست كيتيما بلقب فئة السيدات، وقطعت مسافة السباق، ، في 2:16:07 ساعة، وحققت رقماً قياسياً جديداً لماراثون دبي. وجاء في المركزين الثاني والثالث مواطنتاها روتي آغا وديرا ديدا وحلّت الألمانية ميلات كيجيتا بالمركز الرابع، فيما احتلت عدّاءات أثيوبيا المراكز من الخامس إلى العاشر.

وفي فئة أصحاب الهمم، توج الصيني جين هوا بطلاً لماراثون الكراسي المتحركة بزمن 1:27:08 ساعة، وحل الإماراتي بدر الحوسني رابعاً.

وأكد سعيد حارب أمين أن النسخة الحالية من الماراثون ، قدّمت صورة جديدة رائعة لتنظيم دبي للأحداث الرياضية الدولية، وتوفير سبل النجاح التنظيمي لها والتألق للمشاركين فيها، ما أسهم في تحطيم رقم السيدات للمرة الأولى في ماراثون دبي، الذي أعطى صورة مبهرة عن دبي، التي دائماً ما تستضيف أحداثاً عالمية كبرى، ومنها جائزة «دبي غلوب سوكر»، ومؤتمر دبي الدولي وجائزة «محمد بن راشد للإبداع الرياضي»،والتي تؤكد مكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، وتجذب المزيد من المنظمين ونجوم الرياضات للتنافس في تلك الأحداث الكبيرة فضلاً عن الاستمتاع بجمال دبي.

وأشاد اللواء الدكتور محمد المر، بنجاح ماراثون دبي فنياً وتنظيمياً من خلال المشاركة الكبيرة في كافة الفئات ، إلى جانب تسجيل رقم جديد في فئة السيدات، موجهاً الشكر إلى مجلس دبي الرياضي. ويصل إجمالي جوائز سباق النخبة بالماراثون إلى أكثر من مليون و200 ألف درهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز