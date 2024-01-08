«منصورة» و«غارة» بطلا كأسي مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد ميدان المرموم مساء أمس، تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وشاركت أكثر من 1666 مطية في ثاني أيام سباقات سن الحقاقة، والتي أقيمت لمسافة أربعة كيلومترات، وتوج علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس.

وكان شعار ابن لومية هو الرابح الأكبر في تحديات رموز سن المواهب، حيث تمكنت «منصورة» لـ راشد علي سعيد بن لوميه الكتبي من حسم معركة البكار على كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح وجائزة المليون ونصف المليون درهم، وذلك بزمن وقدره 5:51:0 دقائق.

وأهدى «مشكور» مالكه حمد سعيد عبيد بن بدر العليلي بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن بلغ 5:49:3 دقائق. وسجلت «غارة» الإنجاز الثاني في المهرجان باسم مالكها علي سعيد علي بن لوميه الكتبي، وذلك بعد حصدت كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج وجائزة المليون درهم في توقيت وقدره 5:51:0 دقائق.

واستطاع «الشهم» المملوك لـ أحمد عبدالله حارب الدرعي لفت الأنظار من خلال تحقيقه توقيتاً زمنياً بلغ 5:42:6 دقائق حصد به بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج عن جدارة واستحقاق ومعها الجائزة النقدية البالغة ثمانمائة ألف درهم.

الفترة الصباحية

شهدت الفترة الصباحية لثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، إقامة عشرين شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة أربعة كيلومترات، وذلك بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل.

وظفرت «الذيبة» المملوكة لـ محمد أحمد حسن العامري بصدارة الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج وذلك بتوقيت وقدره 5:57:9 دقائق، وذهب ناموس الشوط الرئيسي الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج إلى شعار عبدالله سالم ثعلوب الكتبي الذي قدم «شاهين» بزمن بلغ 5:55:5 دقائق.

سعادة

من جانبه، أبدى راشد علي سعيد الكتبي سعادة غامرة بفوزه برمزين في مستهل مهرجان سمو ولي عهد دبي وحصوله على كأس البكار المفتوح وكأس البكار الإنتاج في سن الحقاقة، وقال: لقد كنت مؤملاً في الفوز وبالفعل بحمد الله وتوفيقه تحقق ما كنت أصبو إليه، وهذه أول مشاركة في هذا الموسم، بعد أن هيأت البكرتين لهذا الموعد، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.

كما شهد راوان جومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان، منافسات السباق، وأبدى سعادته وإعجابه بالمنافسات الجميلة والمثيرة التي شهدها ومدى تجاوب جماهير هذه الرياضة ما يدل على عشق أهل الإمارات الجارف لهذه الرياضة التراثية التي تحظى بجماهيرية كبيرة.

رموز اللقايا

على جانب آخر، يستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن، صباح ومساء اليوم، سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتشهد الفترة المسائية إقامة خمسة عشر شوطاً تتقدمها أربعة أشواط ساخنة للمنافسة على رموز سن اللقايا، بواقع كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح وجائزة مالية تبلغ مليون ونصف المليون درهم، وبندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار للإنتاج وجائزة المليون درهم، وبندقية اللقايا الجعدان للإنتاج وجائزة الثمانمائة ألف درهم.

مزاد المرموم

كما تشهد منصة ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء اليوم، فعاليات اليوم الثاني لمزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي «فطامين»، والذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وتعرض اليوم ستون مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، ويتوقع أن يشهد مشاركة كبيرة من جانب أهل الهجن الذين دائماً ما يترقبون مثل هذه المزادات للظفر بأسماء قوية قادرة على كتابة أسمائها بأحرف ذهبية في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة.

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