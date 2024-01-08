«أفضل توقيت» لـ«مسامح» في سباقات الذيد للهجن

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد ميدان الذيد لسباقات الهجن، أمس، منافسات قوية لسباق سن الفطامين، الذي ينظمه نادي الشارقة لسباقات الهجن، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتضمنت المنافسات إقامة 12 شوطاً لسن الفطامين لهجن أبناء القبائل من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، لمسافة 1500 متر.

وجاءت نتائج المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشـــــــوط الأول «الشاهينية» لسيف عبدالله مطر الخاصون، الشـوط الثاني «مسامح» لمحمد سيف عوض الكتبي بزمن قدره 2:14:48 «أفضل توقيت» الشـوط الثالث «حشيمة» لطارش علي بخيت المسافري، الشــــــــوط الرابع «شاهين» لمروان مهير علي، الشـوط الخامس الشاهينية لسيف علي بن كندية.

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، أن منافسات سباق سن الفطامين كل يوم أحد من كل أسبوع من أجل الحفاظ على هذا الموروث المهم، وتوعية الأجيال الجديدة بخصوصيته، والمحافظة عليه وغرسه في نفوس الأجيال، وتعميق الحس التراثي، وخلق التواصل مع الماضي العريق، ودعماً وتشجيعاً لملاك الهجن.

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