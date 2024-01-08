جودو الإمارات جاهز لـ «البرتغال غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يبدأ اليوم منتخبنا الأول للجودو، المرحلة الثانية والأخيرة من الإعداد في معسكره الذي يقيمه حالياً في جورجيا استعداداً للمشاركة في أولى بطولات الاتحاد الدولي للجودو في العام الجديد بطولة «أوديفيلاس» غراند سلام التي تقام في البرتغال خلال الفترة من 26 حتى 28 يناير الجاري، بمشاركة 78 دولة من بينها 5 دول عربية في مقدمتها الإمارات، المغرب، تونس، الجزائر ولبنان.

يشارك منتخبنا في البطولة بـ 3 لاعبين على ضوء مستوياتهم وحاجتهم لزيادة رصيدهم من نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024 المقبل، ويرأس البعثة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، إضافة إلى المدرب فيكتور سيكتروف واللاعبة باتسو ألتان التي تشارك في وزن تحت 57 كغم، واللاعبين كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كغم، وجريجوري أرام في وزن تحت 90 كغم.

كما يشارك منتخبنا الأول للجودو في بطولة «باريس غراند سلام» بـ 7 لاعبين، ضمن منافسات البطولة والتي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل، متزامنة مع احتفالات الاتحاد الفرنسي للجودو بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، والتي تمثل بروفة للاتحاد المستضيف قبل استضافة دورتي الألعاب الأولمبية و«الألعاب البارالمبية» خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024.

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