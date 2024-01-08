مفاجأتان في أولى جولات كأس إعمار ماستر للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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شهدت الجولة الأولى لبطولة كأس إعمار ماستر للبولو، مفاجأتين من العيار الثقيل، وفاز فريق أبوظبي على فريق الإمارات بنتيجة تسعة أهداف ونصف مقابل ستة أهداف وجاءت البداية متكافئة حتى نهاية الشوط الثاني، ومن بعده أظهر فريق أبوظبي تفوقاً ملحوظاً وتقدم بالأهداف التي منحته الفوز المستحق في ظل غياب مفاجئ لفريق الإمارات الذي صاحبه التسرع في إنهاء الهجمات وعدم الدقة، وتغلب فريق لامار على فريق بن دري بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف ونصف لفريق بن دري، في لقاء ماراثوني تبادل خلاله الفريقان التقدم.

نصف النهائي

ويلتقي اليوم فريقا الإمارات وبن دري في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول ولا التعويض من أجل تجديد الأمل لبلوغ نصف نهائي البطولة، فيما يلتقي فريقا أبوظبي وبنجاش، ويتطلع فارس اليبهوني في قيادة فريق أبوظبي لبلوغ نهائي البطولة التي ينظمها ويستضيفها نادي دبي للبولو والفروسية بدعم من شركة إعمار العقارية.

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