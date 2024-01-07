مشاركة 1666 مطية في ثاني أيام مهرجان "ولي عهد دبي" للهجن

المصدر: وام

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شهد ميدان المرموم اليوم، تحديات رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، الذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن بمشاركة أكثر من 1666 مطية في ثاني أيام سباقات سن الحقاقة، والتي أقيمت لمسافة أربعة كيلومترات.

وكرم سعادة علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السادس، وكان شعار إبن لومية هو الرابح الاكبر في تحديات رموز سن المواهب، حيث تمكنت (منصورة) لـ راشد علي سعيد بن لوميه الكتبي من حسم معركة البكار على كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح وجائزة المليون ونصف مليون درهم وذلك بزمن وقدره 5:51:0 دقيقة .

وأهدى (مشكور) مالكه حمد سعيد عبيد بن بدر العليلي بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم وذلك بعد أن وصل إلى خط النهاية بعد مرور زمن بلغ 5:49:3 دقيقة .

وسجلت (غارة) الإنجاز الثاني في المهرجان بإسم مالكها علي سعيد علي بن لوميه الكتبي وذلك بعد أن حصدت كأس سمو ولي عهد دبي للحقاقة البكار للإنتاج وجائزة المليون درهم في توقيت وقدره 5:51:0 دقيقة .

وإستطاع (الشهم) المملوك لـ أحمد عبدالله حارب الدرعي الأنظار من خلال تحقيقه توقيتا زمنيا بلغ 5:42:6 دقيقة حصد به بندقية الحقاقة الجعدان للإنتاج عن جدارة إستحقاق ومعها الجائزة النقدية البالغة ثمانمائة ألف درهم.

وشهدت الفترة الصباحية لثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، إقامة عشرين شوطاً لهجن أبناء القبائل لمسافة أربعة كيلومترات، وذلك بمشاركة واسعة لهجن أبناء القبائل.

وظفرت (الذيبة) المملوكة لـ محمد أحمد حسن العامري بصدارة الشوط الرئيسي للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج وذلك بتوقيت وقدره 5:57:9 دقيقة .

وبالمقابل ذهب ناموس الشوط الرئيسي الثاني للحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج إلى شعار عبدالله سالم ثعلوب الكتبي الذي قدم (شاهين) بزمن بلغ 5:55:5 دقيقة .

أبدى راشد علي سعيد الكتبي سعادة غامرة بفوزه برمزين في مستهل مهرجان سمو ولي عهد دبي وحصوله على كأس البكار المفتوح وكأس البكار الإنتاج في سن الحقاقة، وقال: لقد كنت مؤملاً في الفوز وبالفعل بحمد الله وتوفيقه تحقق ما كنت أصبو إليه، وهذه أول مشاركة في هذا الموسم، بعد أن هيأت البكرتين لهذا الموعد، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.

كما شهد سعادة راوان جومابيك القنصل العام لجمهورية كازاخستان فعاليات اليوم الثاني لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن بميدان المرموم، وأبدى سعادته وإعجابه بالمنافسات الجميلة والمثيرة التي شهدها ومدى تجاوب جماهير هذه الرياضة. وأضاف: لقد استمتعت بامسية لطيفة وسعدت كثيراً بالتنظيم الرائع لهذا المهرجان واشكر السيد عبدالله احمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بنادي دبي لسباقات الهجن على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

ويستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن، غدا الاثنين سباقات سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتشهد الفترة المسائية إقامة خمسة عشر شوطاً تتقدمها أربعة أشواط ساخنة للمنافسة على رموز سن اللقايا، بواقع كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح وجائزة مالية تبلغ مليونا ونصف المليون درهم، وبندقية اللقايا الجعدان المفتوح وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى كأس سمو ولي عهد دبي للقايا البكار للإنتاج وجائزة المليون درهم، و بندقية اللقايا الجعدان للإنتاج وجائزة الثمانمائة ألف درهم.

كما تشهد منصة ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء الإثنين الثامن من يناير، فعاليات اليوم الثاني لمزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي (فطامين)، والذي يقام تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن.

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