نخبة عدائي العالم في ماراثون دبي اليوم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقام، صباح اليوم ، سباقات النسخة 23 من ماراثون دبي، برعاية مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة مجموعة من نخبة عدائي وعداءات العالم، الذين يستعدون للاستفادة من الحدث للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، ويتنافسون على جوائز صل إلى مليون و500 ألف درهم.

تبدأ الفعاليات بسباق نخبة الماراثون للكراسي المتحركة، في الخامسة و55 دقيقة من صباح اليوم، ويليه بخمس دقائق انطلاق سباق نخبة الماراثون، ثم يبدأ الماراثون الجماهيري في السابعة صباحاً، ويليه سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات في الثامنة والربع، وتختتم الفعاليات في العاشرة صباحاً، بسباق الجري الجماهيري، ومسافته 4 كيلومترات، بجانب تتويج الفائزين بسباق ماراثون النخبة.

وتقام سباقات الماراثون على طريق أم سقيم مقابل مدينة جميرا، وفي ظل برج العرب ، ويبلغ إجمالي الجوائز لسباق النخبة للماراثون 336 ألف دولار (مليون و200 ألف درهم)، تقسم بين أصحاب المراكز العشرة الأوائل في فئتي الرجال والسيدات.

وخصصت جائزة ، قيمتها 10 آلاف درهم لكل من أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل من المواطنين في سباقي الماراثون والكراسي المتحركة، و7 آلاف درهم في سباق 10 كيلو مترات، إلى جانب 50 ألف درهم لكل من الفائزين الثلاثة في سباق النخبة للكراسي المتحركة لفئتي الرجال والسيدات، و7 آلاف درهم لأصحاب المراكز الأولى في سباق 10 كيلو مترات في فئتي الرجال والسيدات.

تشهد النسخة 23 من ماراثون دبي،تنافس الثنائي الإثيوبي ديرا ديدا وروتي آغا وجهاً لوجه مرة أخرى للفوز بكأس السيدات، ولكن هذه المرة فقط على الطرق السريعة والمسطحة حول جميرا وبرج العرب، بعدما سبق وفاجأت ديدا، وهي زوجة الفائز السابق بماراثون دبي، وبطل العالم السابق تميرات تولا، الجميع قبل كيلو مترين متبقيين لتفوز بسباق العام الماضي متقدمة بفارق 13 ثانية فقط عن آغا، التي جاءت في المركز الثاني.

وسيتم جمع الثنائي مرة أخرى اليوم، ففي الوقت الذي تعود فيه ديدا كبطلة وحاملة اللقب، فإن آغا هي أسرع امرأة في الماراثون مع أفضل زمن شخصي قدره 2:18:09 ساعة، وهو الرقم، الذي حققته عندما فازت في ماراثون دونغ ينغ في الصين قبل بضعة أشهر، وستكون مشاركة آغا هي الثالثة في ماراثون دبي بعد عامي 2017 و2023.

وسجلها في الماراثونات الكبرى مثيراً للإعجاب بعد فوزها بماراثون طوكيو 2019، وحلولها بالمركز الثاني في نسختي ماراثون برلين 2017 و2018، وفي المركز الثالث لماراثون نيويورك 2019، كما حسنت ديدا زمنها الشخصي في الماراثون في 2023 إلى 2:19:24 ساعة، ولكنها احتلت المركز السادس في ماراثون برلين، وستكون آغا المرشحة الأقوى لحسم لقب أقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط على طريق أم سقيم.

وفي ماراثون الرجال يتصدر الإثيوبيان وركينه تاديسي ماندفرو وكيبيدي تولو وامي، الترشيحات بتحقيقهما أفضل زمناً شخصياً، بعدما حقق تاديسي 2:05:07 ساعة في ماراثون هامبورج 2022، وبفارق بضع ثوانٍ عن تولون، وأفضل أزمانه 2:05:19 ساعة، عندما حل ثانياً في ماراثون إشبيلية قبل تسعة أشهر.

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