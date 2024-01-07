مهرجان ولي عهد دبي للهجن ينطلق بمشاركة 1360 مطية

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد ميدان المرموم للهجن، مساء أمس، انطلاقة فعاليات النسخة السابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024.

والذي يستمر حتى 17 يناير الحالي، تحت إشراف وتنظيم نادي دبي لسباقات الهجن، وجاءت البداية من خلال سباقات سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل، والتي بدأت بـ 30 شوطاً لمسافة 4 كيلو مترات، بمشاركة أكثر من 1360 مطية، جاء بها أهل الهجن من مختلف ميادين الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، للمنافسة على الناموس الغالي.

ونجح الشعار القطري المملوك لراشد محسن علي طيثاب النديله في وضع بصمته، من خلال الشوط الأول المخصص للحقاقة البكار المفتوح، وذلك بعد أن قدم «الفارقة» على مقدمة المتنافسات بتوقيت 5:52:6 دقائق، وتألق «عجيب» من خلال ثاني الأشواط للحقاقة الجعدان المفتوح.

حيث تمكن من حسم معركته القوية في 5:51:6 دقائق، ليهدي مالكه سعيد محمد مبارك الخيلي الناموس الغالي، أما الشوط الثالث والذي كان مخصصاً أيضاً للحقاقة البكار المفتوح فقد شهد إضافة شعار راشد محسن علي طيثاب النديله للنقطة الثانية، وذلك من خلال فوز «سرابة» بالصدارة بزمن 5:55:1 دقائق، واستطاع «مبشر» ملك صالح سعيد حربي سالم العامري أن يكون هو البطل في الشوط الرابع للحقاقة الجعدان المفتوح، بعد أن وصل لخط النهاية في 5:55:3 دقائق.

ترقب كبير لرموز الحقاقة

ويترقب أهل الهجن بحرص كبير المنافسة الساخنة على رموز سن الحقاقة لهجن أبناء القبائل في ثاني أيام المهرجان، مساء اليوم، في ميدان المرموم، وتتنافس من خلالها الشعارات المختلفة على كأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح، وجائزته البالغة 1.5 مليون درهم، وكأس ولي عهد دبي للحقاقة البكار المفتوح للإنتاج، وجائزة المليون درهم، بالإضافة إلى بندقية الحقاقة الجعدان المفتوح، وجائزتها البالغة مليون درهم، وبندقية الحقاقة الجعدان المفتوح للإنتاج، وجائزة نقدية بقيمة 800 ألف درهم.

يذكر أن الفترة المسائية ستشهد إقامة 15 شوطاً، منها 4 مخصصة لمنافسات الرموز، بينما تقام في الفترة الصباحية 20 شوطاً، منها 12 تحدياً لهجن الإنتاج المملوكة لأبناء القبائل.

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