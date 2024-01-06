جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي تنهي استعداداتها لتكريم الفائزين الأربعاء

المصدر: وام

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أكدت سعادة موزة المري أمين عام جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - أن الأمانة العامة للجائزة التي يرعاها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ويرأسها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أنهت جميع الاستعدادات لحفل تكريم الفائزين المبدعين المقرر لها يوم الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري.

وتعد الدورة الثانية عشرة للجائزة هي الأكبر في تاريخها من حيث أعداد المترشحين وكذلك عدد الفائزين الذين بلغ عددهم 30 فائزا في مختلف الفئات من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم.

وقالت المري: "بمتابعة وتوجيهات معالي مطر الطاير رئيس مجلس أمناء الجائزة تم الانتهاء من جميع الترتيبات للحفل الكبير الذي سيقام يوم 10 يناير الجاري وسيتابعه الملايين عبر القنوات التلفزيونية الإماراتية والعربية".

وأضافت: "سينال الفائزون التقدير الذي يتناسب مع إنجازاتهم الرياضية الدولية الكبيرة بداية من وصولهم إلى أرض المطار وانتهاء بمغادرتهم عائدين الى أوطانهم يحملون بفخر وسام الجائزة وذكريات لن تنسى في وطن الإبداع والمبادرات التي تنطلق من دولة الإمارات الى العالم".

وأوضحت أن الدورة الحالية شهدت نموا في أعداد المترشحين بلغت 545 مترشحا بزيادة 33% عن الدورة السابقة.

وقالت: "أظهرت الملفات المترشحة تطوراً كبيراً في مستوى الإنجازات وتبني آليات ومبادرات إبداعية ترتقي بالعمل الرياضي في كل مكان، وهو الأمر الذي يسعدنا ويؤكد الإرث الذي تقدمه الجائزة للرياضة في دولة الإمارات والوطن العربي والعالم".

وأضافت: "كما ارتبطت الدورة الحالية بإصدار المسكوكة النقدية التذكارية الأولى من نوعها على الإطلاق والتي تحمل صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصورة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدبي راعي الجائزة، إلى جانب اطلاق فئة جديدة لتكريم الناشئين العرب المبدعين".

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