عبد الله الشرقي يتابع ترتيبات بطولة الفجيرة لتحدي اللياقة البدنية

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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اطمأن الشيخ عبد الله الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على ترتيبات استضافة النسخة الثانية من بطولة الفجيرة لتحدي اللياقة البدنية، المقررة خلال الشهر الجاري، وترأس الاجتماع التشاوري الذي عقد بحضور أعضاء اللجنة المنظمة، وأحمد عبد الله آل علي مدير البطولة، وعبد الله الكسواني المنسق الفني للبطولة المدير العام لشركة جنجاك، ومحمد علي العمدة مدير الحكام، وطارق عبد الله المنسق الإداري.

بحثت اللجنة المنظمة للبطولة، ترتيبات إقامة المنافسات على كورنيش الفجيرة، وتم تكليف محمد علي العمدة مديراً للجنة المحكمين، واعتماد أسماء عدد من اللاعبين الذين سيشاركون في المنافسات.

ووصف أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية باتحاد بناء الأجسام، البطولة بأنها إضافة مميزة لرياضة اللياقة البدنية في الإمارات، ونوه بأن الحدث فرصة مثالية لاستكشاف المزيد من المواهب الإماراتية المميزة، تمهيداً لضمها للمنتخبات.

وكشف بن ظبوي عن عقد مؤتمر صحافي الخميس المقبل، للإعلان عن عدد المشاركين، وأبرز اللاعبين، والتطرق للتفاصيل الفنية والإدارية.

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