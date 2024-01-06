عمار النعيمي يشهد انطلاق بطولة عجمان لجمال الخيل العربية

المصدر: عجمان - وام

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان؛ شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، انطلاق النسخة الـ21 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية 2024 التي تقام بمنطقة الزوراء في عجمان بإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية.

يشارك في البطولة 300 خيل لأشهر الملاك وأبرز وأعرق الاسطبلات في الإمارات التي لها إنجازاتها ما يثبت ارتفاع مستوى هذه البطولة وتطورها عاماً بعد آخر محققة أهدافها المتمثلة في تعميق وتعزيز مكانة هذه الرياضة من خلال الاطلاع على سلالات الخيول المختلفة ومعرفة أجود أنواعها وكيفية اقتنائها وتربيتها.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بجهود ومساندة واهتمام ودعم القيادة الرشيدة لرياضة الفروسية، مؤكداً أن هذه الجهود المقدرة هي امتداد طبيعي للاهتمام الكبير الذي تجده هذه الرياضة العربية الأصيلة من قيادة وأبناء دولة الإمارات مما جعل دولتنا الفتية منارة في هذه الرياضة وموضع اهتمام وحضور عالمي.

وثمن سموه رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية مما كان له كبير الأثر في ترسيخ مكانة الإمارة في مجال رياضة جمال الخيل وجعل هذه المسابقة في طليعة المسابقات في دولة الإمارات وتحظى بحضور متميز وبمشاركة رفيعة من خلال أفضل الاسطبلات والملاك والمربين في الإمارات.

حضر انطلاق فعاليات البطولة، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق.

وخالد غانم العميري رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة عجمان لجمال الخيل العربية، وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر في إمارة عجمان، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمهتمين برياضة الفروسية.

واشتمل برنامج فعاليات اليوم الأول للبطولة على تصفيات فئة المهرات «أربعة أشواط»، الأول لفئة العمر سنة (أ)، والثاني لفئة العمر سنة (ب)، والثالث لفئة العمر سنة (ج)، والرابع لفئة العمر سنة (د) والثاني لفئة العمر بسنتين فئة (أ) و(ب) و(ج)، والثالث لفئة العمر 3 سنوات للمهرات، والرابع للأفراس عمر 4 سنوات فما فوق.

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