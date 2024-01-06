كرنفال رياضي يدشن الفعاليات البحرية في دبي لعام 2024

المصدر: دبي - البيان

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يدشن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في 2024 يومي الجمعة والسبت المقبلين مع تنظيم كرنفال بحري رياضي كبير يجمع محبي السباقات التراثية المحلية على مدار يومين حافلين بالتنافس والإثارة،ويقام يوم الجمعة المقبل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً .

فيما ستكون شواطئ دانة الدنيا على موعد مع سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً يوم السبت المقبل.

جهود

وقال محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي إن اللجنة المنظمة تواصل جهودها في تنظيم الفعاليات المتنوعة وإنجاح باقي مراحل الموسم الرياضي البحري حتى نهاية الفعاليات في أبريل المقبل، وقال البرنامج يشهد العديد من المحطات المتنوعة من خلال السباقات التنافسية والفعاليات المجتمعية لجذب واستقطاب ممارسين جدد للرياضات البحرية والهوايات المختلفة وتحفيز الجمهور لمتابعة وتشجيع المشاركين.

وأشار إلى أن محبي السباقات البحرية التراثية على موعد مع ثلاثة أحداث مهمة منها سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً والمقرر الجمعة المقبل.

ويمثل سباق الجولة الثانية من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً بروفة لخوض السباق الكبير المرتقب والمنتظر سباق «القفال 33» للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في أبريل.

وأوضح محمد سيف المري أن الأنظار العالمية والدولية تتركز في العشرين من الشهر الجاري نحو سباق دبي الدولي للدراجات المائية 2024 إحدى جولات بطولة الإمارات للدراجات المائية والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي ام» ويستقطب مشاركة كبيرة من أبطال الإمارات ونجوم هذه الرياضة العالميين خاصة في فئات المحترفين.

يوم دبي البحري

وأضاف: الأنشطة المجتمعية تتصدر فعاليات 2024 من خلال تنظيم يوم دبي البحري بداية شهر فبراير ويتضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الإمارات للتجديف الحديث وبطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات «كايت سيرف» وكرنفال قوارب التجديف واقف وكاياك إضافة إلى مسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك.

معرض القوارب

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2024 تنظيم بطولة دبي لصيد الأسماك «كنعد وسكل» في موسمها الجديد نهاية فبراير وبداية مارس المقبلين على هامش الدورة الجديدة من معرض دبي العالمي للقوارب الحدث الكبير الذي سيشهد وللعام الرابع على التوالي العرض الليلي المخصص لفئتي الألواح الطائرة «هايدروفلاي» والإستعراض الحر.

أصحاب الهمم

وكشف مدير إدارة الشؤون الرياضية أن برنامج السباقات في عام 2024 يتضمن حزمة من الفعاليات الرياضية التي يشرف عليها اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث من بينها بطولة الخليج لأصحاب الهمم للقوارب الشراعية الحديثة والتي تقام للمرة الأولى إضافة إلى جولة دبي ضمن السلسلة «بطل الإمارات» للشراع الحديث واللتين ستقامان في مارس المقبل.

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