مباراتان في كأس إعمار ماستر للبولو اليوم

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد ملاعب نادي دبي للبولو والفروسية اليوم مباراتين في الجولة الأولى ببطولة كأس إعمار ماستر للبولو.

والتي ينظمها ويستضيفها نادي دبي للبولو والفروسية وبدعم من شركة إعمار العقارية وتمتد حتى 13 الجاري و يبلغ مجمل جوائز البطولة 120 ألف درهم. ويلتقي في المباراة الأولى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وتعقبها مباراة فريق بن دري مع لامار.

ويعتبر لقاء الإمارات وأبوظبي نهائياً مبكراً ويضم فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم ،اللاعبين حبتور الحبتور، وجي سي غاليغو،وجيسينو كريتو.

بينما يضم فريق أبوظبي إلى جانب قائده فارس اليبهوني كلاً من توماس تيلفينو وبيتو بيلي وجيسينو كريتو. وفي المباراة الثانية يتطلع راشد حميد بن دري،مع شقيقه محمد حميد بن دري،لقيادة فريق بن دري إلى جانب كل من ماركوس سوليري، وستيبان بانيلو، لتجاوز فريق لامار الذي يقوده ريان العجاجي وخالد العمران ومعهما ريغاردو غاروس،وتومي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز