كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق الجمعة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق الجمعة المقبل النسخة 11 من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين بميدان الفلاح بأبوظبي، وتستمر حتى 27 الجاري.

وقررت اللجنة المنظمة للبطولة زيادة أيام المنافسات من 12 يوماً في البطولات السابقة إلى 16 يوماً في النسخة المقبلة، بإضافة 4 أشواط لفئة «العامة ملاك».

وتتضمن البطولة 7 فئات، هي «الشيوخ»، و«العامة ملاك»، و«العامة مفتوح»، و«العامة هواة»، وفئة دول مجلس التعاون الخليجي، وفئة «الإنتاج المحلي»، و«فئة السيدات»، ويبلغ مجموع أشواط المسابقة الأكبر في تاريخ فعاليات الصيد بالصقور 92 شوطاً متنوعاً.

وتعتبر مزارع الإنتاج المحلي للصقور من الشركاء الأساسيين لنادي أبوظبي للصقارين لصون الصقارة، والحفاظ على النوعيات المميزة من الانقراض، وكذلك تشجيع الإنتاج المحلي للصقور في الإمارات.

ويشارك في نسخة هذا العام من البطولة 3 من أبرز مزارعي الإنتاج المحلي للصقور، وهي مزرعة «ديزرت فالكنز»، ومزرعة «الوثبة للصقور»، ومزرعة ند الشبا.

وسيعلن نادي أبوظبي للصقارين، الذي ينظم البطولة للعام 11، عن قيمة الجوائز الخاصة بالحدث الأهم والأكبر، والتي تعد الأعلى من حيث القيمة المالية من بين كل مسابقات الصيد بالصقور على مستوى الدولة.

وتحظى البطولة بأهمية كبرى لدى عشاق التراث الوطني الأصيل، ويحرص الصقارة من مختلف أنحاء الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي على المشاركة والتواجد بها للمنافسة، والفوز بلقب أحد أشواط هذا الحدث الكبير.

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