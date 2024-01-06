محمد الرميثي يتصدر بطولة «المدينة المستدامة» لقفز الحواجز 

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدر الفارس محمد شافي الرميثي، المنافسات التأهيلية لبطولة المدينة المستدامة الدولية لقفز الحواجز مع الفرس «كارامبا»، بزمن 58.18 ثانية، وهو حامل لقب البطولة في 2023.

وجاءت المنافسات التي أقيمت على الميدان العشبي بنادي الفروسية في «المستدامة» بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، ونال المركز الثاني الأوزبكستاني عبد الرخمون عبد اللاييف بصحبة جواده «أوتو فان دو»، يليه الإيرلندي ديفيد سيمسون مع الجواد «جوتر فان دو».

وفي منافسات الخيول الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز 105 ـ 125 سم، تألق الجواد «بيلوغا 11»، بقيادة راشد محمد الرميثي، وأنهى المرحلة في زمن بلغ 25.48 ثانية، بالمركز الأول، يليه الجواد «ان ان كونتر أتاك ام كيو» بقيادة علي أحمد عرفات، ثم الجواد «اسبيشال ماوس» بقيادة سالم أحمد السويدية.

أحرز الناشئ السوري ليث غريب مع الفرس «هير آي آم» المركز الأول في المنافسة الدولية بمواصفات المرحلتين، من فئة النجمتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وسجل ليث أفضل زمن وبلغ 24.42 ثانية، وجاء فارسنا إبراهيم الهرمودي والفرس «سنيتا»، بالمركز الثاني.

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