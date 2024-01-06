«ايه اس عجب» ينتزع لقب الصاروج.. و«المحبوبة» تتألق في ماراثون العين

المصدر: العين - طلحة عبد الله

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انتزع الجواد «ايه اس عجب» للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، لقب الصاروج في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، للخيول توليد الإمارات، وقطع مسافة السباق في 1:53:72 دقيقة بفارق 1.5 طول عن ملاحقه المباشر، وحقق كل من المدربو الفارس الثنائية في الأمسية بعد فوزهما في الشوط الثالث.

وتألقت الفرس «المحبوبة» لأحمد المزروعي، وإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، وظفرت بلقب الجولة الأولى من سلسلة ماراثون سباقات العين في الشوط التاسع ، وتصدرت المشهد مبكراً بفارق 3.5 أطوال في زمن 3:50:37 دقائق، وهو الفوز الثاني للمدرب الحضرمي إذ حقق الفوزبالشوط الثامن.

وفاز الجواد «يورمان» لأحمد وعائشة، وعبد الرحمن خليل، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاج أوشي، بلقب جيل حفيت بالشوط الأول وتوج الجواد «صني دو لوب» لأحمد المرر، وإشراف حمد المرر، وقيادة تاج أوشي، بلقب سيح بن عمار في الشوط الثاني ، في زمن 2:17:22 دقيقة، مكتسحاً منافسيه بفارق 6 أطوال، وهو الفوز الثاني للفارس تاج أوشي بالأمسية.

واكتسح المهر «كوزموس دي فاوست» لزياد كلداري، منافسيه في الشوط الثالث للخيول المبتدئة، ليتوج بلقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، وانطلق المهر الفائز بإشراف إبراهيم أصيل، وقيادة ساندرو بايفا، متصدراً بفارق 8.75 أطوال، وبزمن 1:37:47 دقيقة.

وخطف المهر «رعد المبارك» للأصايل لتربية الخيول والسباقات، بإشراف دينيس أوبراين، وقيادة ريتشارد مولن، لقب الساد في الشوط الخامس المخصص للخيول المبتدئة.وظفر المهر «كشمير» لخميس العبري، وإشراف محمد المحروقي، وقيادة عبدالعزيز البلوشي، بلقب المقام بالشوط السادس للخيول المبتدئة «القسم الثاني».

وتصدرالجواد «الأرقم» لناصر عسكر، وإشراف مصبح المهيري، وقيادة تاج أوشي، المشهد في الشوط السابع ليتوج بلقب عود التوبة بفارق 5.75 أطوال عن أقرب ملاحقيه وبزمن 2:04:98 دقيقة، ليحقق أوشيه الثلاثية. وخطف المهر «رمز مسقط» لمربط مسقط للخيول العربية الأصيلة، وبإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة سام هتشكوك، لقب الجاهلي في الشوط الثامن.

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