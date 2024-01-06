تجديد شراكة «زايد العليا» و«بالمز» لتدريب أصحاب الهمم على الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان

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جددت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم شراكتها الاستراتيجية مع شركة بالمز الرياضية بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة للتنسيق والعمل المشترك بينهما في مجال رياضة الجوجيتسو لأصحاب الهمم، لضمان إدراجها ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى أندية ومراكز الرعاية والتأهيل بالمؤسسة، وتدريب منتسبي المؤسسة وتعزيز مشاركاتهم الرياضية.

وقع المذكرة عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز. وبموجب المذكرة ، توفر مؤسسة زايد العليا مباني الأندية الرياضية التابعة لها لشركة بالمز لأغراض التدريبات، بينما تلتزم الشركة بإعداد وتنفيذ برامج وخطط تدريبية للاعبين من أصحاب الهمم بجانب توفير المدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات.

وأشاد عبدالله عبدالعالي الحميدان بأهداف الشركة التي تروج للأنشطة الرياضية لمواطني الدولة والمجتمع بشكل عام، حيث يمكن من خلال هذه الأنشطة تحقيق هدف المؤسسة بتمكين ودمج منتسبيها في المجتمع، وقال: تجديد الشراكة يضمن استمرار برنامج المؤسسة للكشف عن الموهوبين من أصحاب الهمم في رياضة الجوجيتسو،

وأشاد فؤاد درويش بتجديد مؤسسة زايد العليا ثقتها في الشركة والاستمرار في هذه الشراكة التي يجني ثمارها أبناؤنا وبناتنا من أصحاب الهمم، وتنعكس إيجاباً على جميع مناحي تفاعلاتهم الحياتية، كما أثبت العديد منهم ممن شاركوا في هذا البرنامج التدريبي على مدار السنوات السابقة قدرات ومهارات مميزة لا تقل في قيمتها عن أي من أقرانهم في مختلف أندية وبرامج الجوجيتسو المنتشرة على مستوى الدولة.

وثمن قرار إدارة المؤسسة بإشراك فئات أصحاب الهمم في تدريبات الجوجيتسو في ظل الفوائد الجسدية والنفسية والاجتماعية والصحية التي يكتسبها ممارس اللعبة،

وأضاف: بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قيادتنا الرشيدة على المستويات كافة، يحقق جوجيتسو الإمارات نتائج أبهرت العالم.

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