مهرجان ولي عهد دبي للهجن ينطلق في المرموم اليوم

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبدأ اليوم فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024 والذي يستمر حتى 17 الجاري وينظمه نادي دبي لسباقات الهجن في تحفة ميادين الهجن بالمرموم.

ويشتمل على 325 شوطاً في مشاركة ضخمة لأهل الهجن من أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، وتتنوع أشواط المهرجان خلال أيام المهرجان، منها 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل. وسيكون التنافس بين هجن أبناء القبائل على أشده.

حيث يتنافسون من أجل حصد 24 رمزاً، منها 9 كؤوس، و9 بنادق، شداد و3 خناجر، بالإضافة إلى سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج وتم تخصيص جوائز نقدية كبيرة للفائزين في المهرجان.

ويتخلل المهرجان إقامة مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي «فطامين»، والذي ستعرض فيه أكثر من 245 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، ويشارك في المهرجان عدد كبير من ملاك الهجن في دول مجلس التعاون ، الذين يسعون دائماً لتقديم أفضل ما لديهم في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن.

ترتيبات

وأكد علي بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن أن المهرجان، يأتي في إطار الاهتمام المستمر من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، بإحياء التراث الشعبي الأصيل وغرسه في نفوس الأجيال القادمة.

مما يعكس التزام سموه الدائم بتعزيز التراث والثقافة المحلية، ويتجلى هذا الحدث الراقي كمظهر من مظاهر الفخر الوطني والتراث الأصيل الذي يحمل في طياته تراثنا وثقافتنا الغنية، ويتسم المهرجان في نسخته هذا العام 2024 بالفعاليات الرياضية المثيرة والمنافسات الشيقة، التي تعزز الفخر الوطني، وتعزز الترابط الاجتماعي بين أبناء الإمارات وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد علي بن سرود استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة السابعة من المهرجان، مشيراً إلى أنه يعتبر من أبرز المهرجانات في موسم السباقات، وقال :إن أهل الهجن يرون في هذا المحفل، الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبهم، فرصة للتباري والمنافسة بروح رياضية في سباقات الهجن.

مسابقة

وطرح نادي دبي لسباقات الهجن بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة التصوير الضوئي والفيديو، خلال المهرجان وتم رصد مبلغ 150 ألف درهم كجوائز للفائزين في المسابقة التي تم تقسيمها إلى ثلاث محاور: محور الصورة الواحدة، ومحور ملف الصور الذي يحتوي على (5 - 10) صور، بالإضافة إلى محور الفيديو القصير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز