ماراثون دبي «23» جاهز للانطلاق غداً بمشاركة واسعة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة للنسخة 23 لماراثون دبي الدولي عن الترتيبات النهائية لإقامة الحدث غداً، والذي يقام برعاية المجلس.

وبمشاركة واسعة من عدائي وعداءات المسافات الطويلة الذين يستعدون للتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس الصيف المقبل.

وتم الإعلان عن اكتمال الاستعدادات للحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق سيرو ون زعبيل أمس، بمشاركة كل من سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد العاب القوى الإماراتي، والمستشار أحمد الكمالي المنسق العام لماراثون دبي، وحضور ناصر أمان آل رحمة الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وبيتر كونيرتون المدير العام للماراثون.

تاريخ

وقال سعيد حارب: ماراثون دبي يملك تاريخاً كبيراً، وله بصمة وترتيب عالمي وسط الماراثونات الدولية الكبرى، ولكن طموحنا تحقيق الأفضل.

ونتمنى المزيد من النجاح للنسخة الجديدة إذا ساعدنا الطقس يوم السباق، ونتمنى الوصول إلى 20 ألف مشارك خلال الساعات المتبقية قبل إغلاق باب التسجيل، كما أتمنى أن يستمتع الجميع بالحدث العالمي، ونحن سعداء بتعاون جميع الداعمين للحدث لإنجاحه فنياً وتنظيمياً، ونشكر اتحاد ألعاب القوى الإماراتي على دوره ودعمه للماراثون.

وقال اللواء الدكتور محمد المر: نتشرف بالتواجد مع مجلس دبي الرياضي، واللجنة المنظمة لماراثون دبي، ضمن خطة الاتحاد لدعم كافة أنشطة ألعاب القوى في الدولة، والحدث يدعمه الاتحاد بقوة كونه واجهة عالمية لألعاب القوى الاماراتية، وإقامة الحدث دليل على اهتمام الدولة بألعاب القوى، والعدد الكبير المسجل يؤكد السمعة الجيدة لماراثون دبي.

وأضاف: نجاح النسخ السابقة للماراثون أهل الحدث إلى ترتيب عالمي كبير، من خلال نوعية وأسماء المشاركين في نسخ سابقة، ونحن حريصون على دعم كافة أنشطة «أم الألعاب»، ونتمنى المزيد من النجاح للحدث.

ذكريات

وبدوره، قال المستشار أحمد الكمالي: حضرت ميلاد النسخة الأولى من ماراثون دبي في 27نوفمبر 1998، ولدينا العديد من الذكريات الجميلة جمعناها من النسخ السابقة، ودائماً ما نحصل على الدعم من مؤسسات دبي، وفي مقدمتها مجلس دبي الرياضي، وأشكر وأقدم التحية لكل من ساهم في إنجاح الحدث طوال تاريخه.

فيما أكد بيتر كونيرتون المدير العام للماراثون أن الرياضيين متحمسون لعودة الحدث إلى المضمار المسطح حول أم سقيم وبرج العرب وطريق شاطئ جميرا، والذي يشتهر بتسجيل أوقات سريعة، ويبدو مستوى عدائي وعداءات النخبة قوياً في النسخة المقبلة، ونتوجه بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي والهيئات الحكومية ذات الصلة في دبي الذين يساعدوننا في منح الرياضيين مكاناً رائعاً للركض.

وأضاف: صنعت دبي اسماً لنفسها كمدينة تنتج أوقاتاً رائعة للماراثون، ومع وجود نخبة الرياضيين لدينا هذا العام، فإنني أتطلع إلى بعض القصص الجديدة المثيرة التي سيتم تأليفها في نهاية هذا الأسبوع.

دعم

ويحظى ماراثون دبي 2024 بدعم من مجلس دبي الرياضي، أديداس، سوق دبي الحرة، إكسيد من الغرير، شبكة راديو القناة الرابعة، مجموعة آي تي بي الإعلامية، مياه بيسليري، بيوفريز، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، شرطة دبي، خدمة الأمين، بلدية دبي، وفندق سيرو ون زعبيل.

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