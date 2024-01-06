تتويج أبطال «العامة مفتوح» في «فزاع للصيد بالصقور»

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت أمس منافسات العامة مفتوح ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتستمر حتى 12 الجاري؛ بجوائز تزيد على 17 مليون درهم. وشهدت أشواط جير تبع للعامة مفتوح، تفوق راشد بن سرود المنصوري في شوط الرمز فرخ، بالطير «البنتلي» بزمن 18.616 ثانية، تلاه القطري عبد العزيز المعاضيد بالطير «أر بي جي» بـ 18.812 ثانية، وجاء سيف الحريز بالطير «إتش إس 2» ثالثاً بـ19.029 ثانية.

وتمكن سيف جمال الحريز من إثبات تفوقه في أشواط جير تبع ـ جرناس بحصوله على الرمز بالطير «مرشح» بزمن 17.680 ثانية، فيما حل راشد بن سرود المنصوري ثانياً بالطير «الشهم» بزمن 17.814 ثانية، ثم فريق الفرسان بالطير «تي 08» بزمن 17.842 ثانية.

واستطاع فريق دبي من تحقيق رمز «البيور جير فرخ» بالطير «مكرم» بزمن 17.829 ثانية، تلاه فريق الفرسان بالطير «بي بي 1» بزمن 17.135 ثانية، ثم سلطان الفلاسي بالطير «اليلايس» بزمن 17.161 ثانية.

وشهدت منافسات العامة مفتوح لفئة «بيور جير جرناس» حصول سيف جمال الحريز على الرمز بالطير «يلايس» بزمن 19.027 ثانية، فيما حل فريق ربدان في المركز الثاني بالطير «ذهب» بزمن 19.118 ثانية، أما المركز الثالث فذهب لفريق ند الشبا من خلال الطير «مسموح» بزمن 19.119 ثانية.

وفي ختام المنافسات في فئة «قرموشة جرناس» تمكن سلطان عتيق الفلاسي من الحصول على الرمز من خلال الطير «توقيت» بزمن 17.107 ثانية، فيما جاء القطري حمد العرجاني في المركز الثاني بالطير «مرعوشة» بزمن 17.614 ثانية، تلاه فريق ند الشبا بالطير «جي 62».

وفي فئة «قرموشة فرخ» فذهب شوط الرمز لفريق ند الشبا بالطير «100» بزمن 17.574 ثانية، فيما ذهب المركز الثاني والثالث لفريق الفرسان من خلال الطيرين «جي جي 1» و«جي جي 2» بزمن 17.626 و17.654 ثانية على التوالي.

تتويج

وقام راشد الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في منافسات العامة مفتوح.

أشواط

وتقام غد وبعد غد أشواط المحلي مفتوح، وسيكون الموعد المرتقب من 9 إلى 12 الجاري مع أشواط الشيوخ في ختام بطولة فزاع للصيد بالصقور. وتقدم مراشد الخاصوني، بالشكر للجهات الحكومية الشريكة بنجاح الحدث ، ومنها وزارة التغير المناخي والبيئة، مؤسسة مطارات دبي، والمنافذ الحدودية بالدولة، مؤكداً حرص المركز على الوقوف على جميع احتياجات الصقارين.

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