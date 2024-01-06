دبي تستضيف بطولة المضمار اليوم

المصدر: دبي- البيان

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ينظم اتحاد ألعاب القوى، بطولة المضمار للفئات المختلفة اليوم في نادي النصر، وأكاديمية مدرسة «دبي انترناشونال» بمنطقة البرشاء 1.

ويستضيف نادي النصر فعاليات المطرقة ورمي الجلة والرمح بمشاركة الفئات المختلفة من الذكور والإناث، وتقام بقية المسابقات في أكاديمية «دبي انترناشونال»، وتتضمن منافسات عدة منها مسابقات 200 متر و400 متر حواجز تحت 16 و18 سنة بنين وبنات، و400 متر حواجز تحت وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، و200 متر تحت 18 سنة بنين وبنات، و200 متر تحت وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، وسباق 3000 متر تحت 20 سنة بنين وبنات، وفوق 20 سنة للرجال والسيدات، وسباق 400 × 4 تتابع تحت وفوق 20 سنة للشباب والشابات، والرجال والسيدات، إضافة إلى مسابقتي الوثب العالي والثلاثي لجميع الفئات.

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