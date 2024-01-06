نجوم العالم يشاركون في «دبي إنفيتيشنال للغولف»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق يوم 11 الجاري النسخة الافتتاحية من بطولة دبي إنفيتيشنال للغولف في منتجع خور دبي، بمشاركة 60 لاعباً محترفاً، و60 هاوياً.

وتشهد البطولة المضافة حديثاً إلى فعاليات جولة دي بي ورلد، إقامة المنافسات بنظام 72 حفرة، وتقام بالتزامن مع منافسات المحترفين والهواة «برو-أم»، وتضم البطولة باقة من أبرز نجوم الغولف في العالم، ومنهم روري ماكلروي، الفائز بالبطولة الكبرى أربع مرات، ولوك دونالد، كابتن كأس رايدر الأوروبي ووفليتوود المصنف 14 عالمياً، ونيكولاي هوجارد، الفائز ببطولة جولة دي بي ورلد العالمية 2023، وشقيقه راسموس، الفائز 4 مرات في جولة دي بي ورلد، بالإضافة إلى فرانشيسكو موليناري بطل نسخة 2018 المفتوحة وزملائه رايان فوكس وأدريان ميرونك.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز