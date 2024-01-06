«أبوظبي إكستريم» تنطلق 19 يناير بمشاركة نخبة من رياضيي الإمارات والعالم

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أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، عن مشاركة نخبة من أبرز الرياضيين على مستوى الإمارات والعالم في النسخة الثانية من البطولة التي تنطلق 19 الجاري في مبادلة أرينا.

ويستضيف النزال الرئيس من دون بدلة (الجرابلنج) ألجمين سترلينج وتشيس هوبر، فيما يتواجه الأرجنتيني بابلو لافاسيلي، مع النرويجي إسبن ماتيسن.

وتشهد البطولة نزالاً للجوجيتسو يجمع البرتغالي برونو ليما والبرازيلي مانويل ريبامار،وتقدم الفعالية الرئيسية استعراضاً للمهارات في رياضتي الجرابلنج والجوجيتسو لدى أبطال الإمارات.

وتشهد مشاركة الأخوين عمر ومحمد السويدي، اللذين حازا الحزام الأسود في الجوجيتسو.ويواجه عمر السويدي، الأسكتلندي شاي مونتجيو، الذي يشتهر بتميزه في رياضتي الجرابلنج والجوجيتسو، بينما يخوض محمد السويدي نزالاً ضد الكوري الجنوبي سيونجهيون جو.

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