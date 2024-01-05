دبي تحتضن بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ 19 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ تنظيم منافسات بطولة الإمارات للكيك بوكسينغ، من 19 إلى 21 الجاري في فيستفال دبي أرينا. وتشهد البطولة مشاركة أندية الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 10 سنوات إلى 19 سنة، في نوعين من المنافسات «بوينت فايت وكي 1»، وتضم منافسات «البوينت فايت» 6 فئات عمرية، فيما تضم منافسات «كي 1» 4 فئات عمرية.

وقال علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للعبة: البطولة محطة مهمة لتطوير قاعدة اللعبة ودعم أندية الدولة واللاعبين الناشئين والشباب بالتجارب وخبرات التنافس في البطولات الرسمية.

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