سعود المعلا: التظاهرة التراثية تعزز الهوية الوطنية وترسخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أمس، ختام فعاليات مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة، بميدان اللبسة في أم القيوين، كما شهد السباق الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وأبناء القبائل.

وأسفرت نتائج السباق عن فوز «الظبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والمضمر عبيد محمد الكتبي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، و«مشكورة» لعبيد نادر مردد بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و«المدينة» لعمير علي الكتبي بكأس صاحب السمو حاكم أم القيوين.

وكانت كأس صاحب السمو حاكم الشارقة من نصيب «غند» لهجن المرقاب، والمضمر خميس الزرعي، وأحرزت «قيادة» لمحمد عتيق العامري كأس صاحب السمو حاكم عجمان، وذهبت كأس صاحب السمو حاكم رأس الخيمة إلى «آراء» لرامس محمد العامري، وحصدت «الأندلس» لمحمد فرج الظاهري كأس صاحب السمو حاكم الفجيرة، بينما كانت كأس سمو ولي عهد أم القيوين من نصيب «رجوى» لهجن المرقاب، والمضمر خميس الزرعي.

وقام صاحب السمو حاكم أم القيوين، وسمو ولي عهد أم القيوين بتتويج وتسليم الكؤوس للفائزين بالمراكز الأولى من الأشواط، وتكريم كل من أسهم ودعم المهرجان.

وأقام صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مأدبة غداء على شرف ضيوف المهرجان، ورحب بالضيوف المشاركين في سباقات المهرجان، والحضور من أبناء القبائل والمتابعين، الذين توافدوا على ميدان اللبسة لمتابعة الحدث.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا أن هذه التظاهرة التراثية تعد من أهم الملتقيات بين أبناء القبائل من دولة الإمارات بإخوانهم من مختلف الدول الخليجية الشقيقة، وفرصة للتنافس الشريف بين أصحاب الهجن العربية، بهدف تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الموروث الشعبي في نفوس الأجيال، مما يسهم في المحافظة على الهوِيّة العربية الأصيلة والعادات والتقاليد، التي ورثناها عن الآباء والأجداد.

وألقى عدد من الشعراء قصائد وطنية عبرت عن مشاعر الاعتزاز بالانتماء للقيادة والدولة، التي تحرص على دعم تنظيم المهرجانات والفعاليات التراثية وسباقات الهجن العربية الأصيلة بشكل خاص، التي تعد أحد مكونات ملامح الهوِية الإماراتية.

حضر المأدبة الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية بأم القيوين، والشيخ حميد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا وسيف حميد سالم.

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