سلة مصر تتوج بطلاً للعرب

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

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توج المنتخب المصري بطلاً للنسخة 25 لمنتخبات السلة العربية بعد فوزه على نظيره الليبي بفارق 25 نقطة 87 - 62 في النهائي بمجمع الصالات باستاد القاهرة، وهو اللقب الـ 13 لمنتخب مصر بالبطولة. واحتل منتخب الإمارات المركز الرابع بعد خسارته أمام نظيره التونسي 66 -73 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابعة.

و فاز المصري يوسف شحاته بجائزة هداف الرمية الثلاثية،وكريستيان من منتخب الإمارات بجائزة الهداف،وعمر عبادة من تونس بجائزة أحسن لاعب. وقام الدكتور أشرف البيجرمي ممثل وزير الشباب والرياضة المصري، والدكتور مجدي أبو فريخة نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد المصري بتكريم المنتخب المصري بالكأس والميداليات الذهبية.

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