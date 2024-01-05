325 شوطاً في مهرجان ولي عهد دبي للهجن غداً

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أعلن نادي دبي لسباقات الهجن، عن اكتمال كافة الترتيبات لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2024، والذي ينطلق غداً، ويستمر حتى 17 يناير الجاري، ويشتمل على 325 شوطاً، في مشاركة ضخمة لأهل الهجن من أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، جاء الإعلان عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي أمس، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي للنادي، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي، عبدالرحمن أحمد أمين مدير القنوات الرياضية في مؤسسة دبي للإعلام.

وقال علي بن سرود إن الإعلان عن انطلاق المهرجان، يأتي في إطار الاهتمام المستمر من قِبَل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، راعي الحدث، بإحياء التراث الشعبي الأصيل، وغرسه في نفوس الأجيال، ما يعكس التزام سموه الدائم بتعزيز التراث والثقافة المحلية.

وأضاف: الحدث الراقي مظهر من مظاهر الفخر الوطني والتراث الأصيل، الذي يحمل في طياته تراثنا وثقافتنا الغنية، ويتسم المهرجان في 2024 بالفعاليات الرياضية المثيرة والمنافسات الشيقة، التي تعزز الفخر الوطني، والترابط الاجتماعي بين أبناء الإمارات وإخوانهم من دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد علي بن سرود استكمال الترتيبات الخاصة بانطلاق النسخة السابعة من المهرجان، مشيراً إلى أنه يعتبر من أبرز المهرجانات في موسم السباقات.

وأضاف أن أهل الهجن يرون في هذا المحفل، الذي يحمل اسماً غالياً على قلوبهم، فرصة للتباري والمنافسة بروح رياضية في سباقات الهجن.

تفاصيل

وأوضح علي بن سرود أن المهرجان الحالي سيضم 325 شوطاً، منها 116 شوطاً لهجن أصحاب السمو الشيوخ، و209 أشواط لهجن أبناء القبائل، وأشار إلى أن التنافس بين هجن أبناء القبائل سيكون على أشده، حيث يتنافسون من أجل حصد 24 رمزاً، منها 9 كؤوس، و9 بنادق، شداد و3 خناجر، بالإضافة إلى سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، وسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، وقال: الجوائز النقدية بالمهرجان ستكون حافزاً كبيراً لملاك الهجن.

وتوقع علي بن سرود مشاركة كبيرة من قبل ملاك الحلال، وأشار إلى أن أبواب التسجيل ستظل مفتوحة قبل انطلاق المنافسات بيومين فقط، يتيح لملاك الهجن فرصة تقييم حلالهم وجاهزيته للمشاركة في السباقات، وقال: المهرجان يتخلله إقامة مزاد المرموم الحادي عشر للإنتاج الشخصي «فطامين»، والذي ستعرض من خلاله أكثر من 245 مطية تنحدر من سلالات فاخرة في عالم سباقات الهجن، وتوقع بن سرود أن يحقق المزاد نجاحاً باهراً، امتداداً لنجاحاته السنوية.

ورحب المدير التنفيذي للنادي بالمشاركين القادمين من دول مجلس التعاون، مشيداً بحرصهم على تحديث بياناتهم ومطاياهم مبكراً، متوقعاً أن يشهد المهرجان مشاركة واسعة من الأشقاء في دول مجلس التعاون، الذين يسعون دائماً لتقديم أفضل ما لديهم في المهرجان.

تغطية شاملة

وأكد عبد الرحمن أمين، أن تغطية قنوات دبي الرياضية لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ستكون شاملة، تغطي كل الجوانب، وقال: «التعاون بيننا وقناة ياس مستمر ودائم، وتشتمل تغطيتنا في قناة دبي ريسنج على النقل المباشر لجميع السباقات، بالإضافة إلى برنامج «الأصايل»، الذي يسبق السباقات، بالإضافة إلى برنامج «أهل الهجن»، الذي يقوم بتغطية ردود الأفعال ما بعد السباقات، وما ترتب عليها من نتائج، كما سنقوم بنقل مباشر للمزاد المصاحب للمهرجان، ونحرص على إنتاج وثائقيات قصيرة وخفيفة، تغطي الأحداث الخارجة عن المألوف، التي يتوقع حدوثها في المهرجان».

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