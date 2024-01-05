الغيلاني يحلق بكأس اليمامة في مهرجان ولي عهد دبي للقدرة

المصدر: سيح السلم - علي الظاهري

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حلقت إسطبلات الوثبة بكأس اليمامة للأفراس بعد فوز الفارس عبدالرحمن سعيد الغيلاني بلقب السباق ضمن منافسات اليوم الثالث لمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة والذي أقيم لمسافة 119 كلم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم بتنظيم من نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق وبمشاركة 120 فارساً وفارسة.

وتوج الغيلاني باللقب على صهوة «اس في جيسيكا» بعد مستوى مميز قاده لصدارة المرحلة الأخيرة رغم احتلاله المركز العشرين في المرحلة الأولى ثم المركز السادس عشر في الثانية ليواصل تقدمه إلى المركز السادس في المرحلة الثالثة ويحسم اللقب بزمن بلغ 4.17.51 ساعات بعد منافسة قوية مع الوصيف سعيد أحمد الشامسي الذي امتطى صهوة «رو بالادا» لإسطبلات M7 مسجلاً زمناً قدره 4.17.55 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس حمد حميد علي التميمي على صهوة «غوزلا» لإسطبلات F3-1 مسجلاً زمناً قدره 4.17.59 ساعات، واحتل المركز الرابع الفارس عبدالله علي العامري على صهوة «رو فانتستيكا» لإسطبلات F3 مسجلاً زمناً قدره 4.18.27 ساعات، وجاء في المركز الخامس الفارس حميد حمود الجنيبي على صهوة «بونارا ذا بلاك بيرل» لإسطبلات الريف مسجلاً زمناً قدره 4.18.31 ساعات، يليه في المركز السادس الفارس عبدالله محمد الحمادي على صهوة «اتش سي جلال» لإسطبلات الريف عجبان 4 مسجلاً زمناً قدره 4.18.36 ساعات.

تتويج

وقام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، واللواء الدكتور محمد عيسى العظب عضو مجلس الإدارة المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج البطل بالكأس الذهبية والوصيف بالفضية والفائز بالمركز الثالث بالكأس البرونزية، كما حصل الفائز بالمركز الأول على جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم والمركز الثاني 180 ألف درهم، المركز الثالث 160 ألف درهم، المركز الرابع 50 ألف درهم، المركز الخامس 35ألف درهم، ومن المركز السادس حتى المركز السابع عشر يحصل كل فائز على 30 ألف درهم.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب إن سباق كأس اليمامة للأفراس شهد مشاركة واسعة انعكس إيجاباً على مستوى المنافسة بين الفرسان الذين يمثلون مختلف الإسطبلات في الدولة ليحسم إسطبل الوثبة الصراع باللقب بعد منافسة ساخنة، مشيراً إلى أن التنوع بين الإسطبلات الفائزة في مختلف سباقات المهرجان يعد من المشاهد المميزة التي تؤكد المستوى المميز في جميع فعاليات الحدث.

وأضاف العظب إن الأنظار تتجه غداً إلى كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة من أقوى الإسطبلات في الدولة صاحبة الخبرة الطويلة مما سينعكس على قوة مستوى السباق في مسك ختام الحدث الكبير، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في السباق الرئيس غداً.

وأهدى علي خلفان الجهوري مدرب إسطبلات كأس اليمامة للأفراس إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك إسطبلات الوثبة، مشيراً إلى أن الفرحة جاءت مضاعفة بعد الإنجاز الكبير في مهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة عبر الاسم الجديد الفرس «جيسيكا» لأنها أكملت 4 أشهر في الإمارات بعد انضمامها حديثاً إلى اسطبلات الوثبة في مشهد مميز يؤكد الإمكانيات الكبيرة لاسطبلات الوثبة في التطوير المستمر وتدعيم الإسطبل بأسماء جديدة ومميزة.

وأضاف الجهوري لـ «البيان» إن الفرس «جيسيكا» كانت المرشحة الثانية في السباق ولم يتوقعوا أن تقدم الأداء الباهر الذي يقودها للفوز باللقب وإنما كانت التوقعات أن تنافس على المراكز المتقدمة في ظل الصراع القوي على اللقب بين مختلف الإٍسطبلات والأفراس، لافتاً إلى أن أهم طموحاتهم في الموسم الجاري إحراز لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة.

من جانبه، أعرب البطل عبدالرحمن الغيلاني من إسطبلات الوثبة عن بالغ سعادته بإحراز اللقب في ظل المنافسة القوية والصعبة في مهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوب الجميع، وأضاف لـ «البيان» إن الفرس البطلة أثبتت جدارتها بعد الانضمام حديثاً لإسطبلات الوثبة التي تضم مجموعة مميزة من الأفراس بفضل الدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، مالك الإسطبل، ومتابعة المدرب علي خلفان الجهوري، متمنياً أن يحالفهم التوفيق في سباق الغد الرئيسي.

وأكد الغيلاني إن طموحاته كبيرة هذا الموسم بعد اعتلاء منصة التتويج للمرة الثانية، حيث حقق المركز الثالث في كأس صاحب السمو رئيس الدولة للإسطبلات الخاصة لينجح في إحراز المركز الأول بمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، متمنياً أن يحالفه التوفيق في المنافسات المقبلة.

وقال سعيد الشامسي الفائز بالمركز الثاني إن الفرس «بالادا» تعتبر من الأسماء الحديثة التي انضمت إلى إسطبلات M7 قبل نحو شهر، وأثبتت أنها رقم صعب بعد الأداء المميز رغم صعوبة السباق خاصة في المرحلة الأخيرة بسبب تواجد مجموعة كبيرة من المنافسين من مختلف الإسطبلات، موضحاً أنه توقع صعوبة المنافسة بسبب دفع العديد من الإسطبلات بمجموعة مميزة من الأفراس تملك إنجازات مميزة في الماضي أبرزها إسطبلات F3.

وأكد الشامسي إنه سعيد بوجود بطلة جديدة من خيول M7 في قائمة الفائزين بمهرجان سمو ولي عهد دبي للقدرة، ويتمنى أن تتواصل الإنجازات والنتائج المميزة لإسطبلات M7 عبر كأس سمو ولي عهد دبي للقدرة في ختام المهرجان غداً.

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