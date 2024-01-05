مسابقة تصوير لـ «الهواة والمحترفين»  

المصدر: دبي ـ البيان

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يطرح نادي دبي لسباقات الهجن بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، مسابقة التصوير الضوئي والفيديو، لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وتم رصد مبلغ 150 ألف درهم، جوائز للفائزين في المسابقة التي تم تقسيمها إلى 3 محاور: محور الصورة الواحدة، ومحور ملف الصور الذي يحتوي على (5 ـ 10) صور، محور الفيديو القصير.

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي: فخورون بالمشاركة في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، بمسابقة تصوير ذات 3 محاور، كفرص فوتوغرافية مشوقة للتنافس في التقاط صور الموروث التقليدي العريق، باعتبار الصورة سفيرة لثقافات الشعوب، وندعو المصورين «هواة ومحترفين» لوضع بصمتهم في المسابقة والاطلاع على قواعدها وشروطها جيداً، وتقديم أفضل ما لديهم.

وأكد عبدالله فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات بنادي دبي لسباقات الهجن أن المسابقة فرصة مميزة للمحترفين والهواة للمنافسة الفوتوغرافية في توثيق جوانب الحدث بعدساتهم الإبداعية.

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