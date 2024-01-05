110 متنافسين في بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين للغولف

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي أن النسخة السابعة من «بطولة مجلس دبي الرياضي للمديرين التنفيذيين للغولف» التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، ستنطلق غداً في ملاعب نادي ترامب الدولي للغولف في داماك هيلز، بمشاركة 110 مديرين تنفيذيين من الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة يتنافسون في واحد من أجمل ملاعب الغولف من فئة 18 حفرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي في ملعب ترامب الدولي للغولف وتحدثت خلاله فوزية فريدون رئيس قسم الرياضة المجتمعية بمجلس دبي الرياضي وراسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنس» منظم البطولة، ودروف فيرما الرئيس التنفيذي لشركة ثريو الراعي الذهبي للبطولة، وأراش جلالي الرئيس التنفيذي لشركة يونيك العقارية، ونيل ميتشل الرئيس التنفيذي لشركة جات الاستشارية، وكابيل ديف أسطورة الكريكت الهندي.

وقالت فوزية فريدون: يواصل مجلس دبي الرياضي دعمه للبطولة الرائدة التي تواصل تحقيق أهدافها في نشر وتطوير الغولف، والأهداف المجتمعية والاقتصادية، وتسهم البطولة في دعم التنوع في الرياضات وإثراء قائمة الفعاليات الرياضية في دبي ، كما تعزز العلاقات بين المديرين التنفيذيين وصناع القرار في الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.

وأضافت: تشكل البطولة فرصة للتلاقي والتباحث والتعاون بين الشركات وتعزيز نمو قطاع الأعمال من خلال الرياضة، وتكوين شبكة علاقات عامة تجمعهم سوياً لتعزيز فرص التعاون والشراكة ويسرنا أن نواصل التعاون مع شركة (سبورت تو بيزنيس) لتنظيم البطولة التي تجمع بين الرياضة والسياحة الرياضية، ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنمية الشراكة مع القطاع الخاص، ونعمل لتنظيم 70 بطولة غولف طوال العام.

وقال راسل يومانز: يسعدنا التعاون مع مجلس دبي الرياضي لتنظيم نسخة جديدة من بطولة أساتذة الغولف.

وأكد دروف فيرما أن شركة (ثريو) تواصل دعم الغولف والرياضة في المنطقة، وقال: استمتعنا سابقاً بارتباطنا بكأس العالم للكريكت، ونحول تركيزنا إلى لعبة الغولف وسنعمل على تنظيم نسخة من بطولة المديرين التنفيذيين لأساتذة الغولف في حيدر آباد في مارس المقبل وسيتأهل الفائزون في نسخة دبي تلقائياً إلى نسخة حيدر آباد.

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