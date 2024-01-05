3 أساطير في «دي بي ورلد للغولف» في البحرين

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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أكد 3 لاعبين من أساطير رياضة الغولف، انضمامهم للمشاركة في جولة دي بي ورلد العالمية للغولف في البحرين، من 1 - 4 فبراير 2024، وهم راسموس هوجارد، وبابلو لارازابال، ورومان لانجاسك وتقام الجولة تحت شعار «السباق إلى دبي»، وتعود جولة موانئ دبي العالمية إلى البحرين للمرة الأولى منذ 13 عاماً.

ويحمل هوجارد، أربعة ألقاب لجولة موانئ دبي العالمية، وسيستمتع بفرصة المشاركة مرة أخرى، إلى جانب مواطنه الدنماركي توماس بيورن.

وقال هوجارد، «توماس مصدر إلهام كبير لي، وإنجازاته وضعت الدنمارك على خريطة الغولف العالمية».

ويعد الإسباني لارازابال «40 عاماً»، هو الأكثر خبرة بين الثلاثي، حيث فاز بتسعة ألقاب في جولة موانئ دبي العالمية، وسبق له الفوز ببطولة أبوظبي في عام 2014، وبدأ مشاركاته في جولة موانئ دبي العالمية منذ عام 2008، وقال : أحب أن أبدأ موسمي في الشرق الأوسط، فالطقس مثالي، ولديهم ملاعب رائعة.

ويتفاءل رومان لانجاسك بقدرته على إضافة اسمه ضمن الفائزين بجوائز جولة موانئ دبي العالمية، وقال: أستمتع بلعب الغولف في الشرق الأوسط.

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