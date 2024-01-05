رونالدو يحصد جائزة مارادونا لأفضل هداف في «جوائز دبي جلوب سوكر»

المصدر: دبي - وام

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فاز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجائزة «مارادونا» لأفضل هداف لعام 2023، في جوائز «دبي جلوب سوكر»، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي، حيث سيقام حفل توزيع الجوائز بفندق ومنتجع أتلانتس يوم 19 الجاري.

وسجل رونالدو، 54 هدفاً في 59 مباراة، مع منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، وتمكن من تحقيق أفضل حصيلة أهداف له خلال عام واحد منذ عام 2017، عندما كان لاعباً في ريال مدريد، وسجل حينها 53 هدفاً.

وتفوق على كل من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان (52 هدفاً في 53 مباراة)، وهاري كين لاعب بايرن ميونخ (52 هدفاً في 57 مباراة)، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (50 هدفاً في 60 مباراة).

ويبلغ رونالدو حالياً، 38 عاماً، ونجح في تسجيل 34 هدفاً مع النصر السعودي في مسابقة دوري المحترفين السعودية، الأمر الذي لم يمنعه من المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم، وجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل لاعب من اختيار الجماهير، ضمن جوائز «دبي جلوب سوكر».

وشهدت الجولة الثانية الأخيرة من التصويت عبر الفئات الـ 11 الرئيسة لجوائز دبي جلوب سوكر والفئات الرقمية الست، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي الافتتاحية، تسجيل أكثر من 50 مليون صوت من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث تجاوز إجمالي عدد المشتركين في التصويت منذ بدايته 70 مليوناً، أي ما يعادل ضعف عدد الأصوات مقارنة بعام 2022.

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