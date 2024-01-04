بن مسحار: نسعى لترجمة الثقة الغالية إلى نجاحات

المصدر: دبي - البيان

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رفع أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، على الدعم والتشجيع المستمر لأبناء الدولة والذي انعكس إيجاباً على مختلف شرائح المجتمع والقطاع الرياضي.

وأشاد أحمد سعيد بن مسحار بالمتابعة المستمرة والتوجيهات السديدة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي أسهمت في ترسيخ النهضة والتطور والإنجازات على كافة الأصعدة والدفع بمنظومة العمل في إمارة دبي وتحفيز الدوائر والمؤسسات والأفراد للوصول إلى أعلى المراتب في كافة المجالات ومن بينها القطاع الرياضي الذي حقق الكثير ووضع إمارة دبي في المراتب الأولى كأفضل الوجهات في المنطقة والشرق الأوسط والعالم

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن سعادته وأعضاء مجلس الإدارة بالثقة الغالية من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، مثمناً قرار سموه رقم (1) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ليتوّلى مسؤولية إدارة العمل في النادي لمدة 4 سنوات جديدة تبدأ في 2024 تحت مظلة مجلس دبي الرياضي ووفق قرار حوكمة الأندية الرياضية في دبي.

وقال أحمد سعيد بن مسحار، القرار يمثل تكليفاً وتجديداً لثقة غالية للاستمرار في تأدية المهام الموكلة في مسيرة العمل الرياضي داخل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، المؤسسة العريقة والعملاقة في القطاع البحري، مبيناً أن الثقة الغالية ستترجم إلى نجاحات في الفترة المقبلة مع فريق العمل والأخوة الأعضاء كل من سيف جمعه السويدي، نائب الرئيس، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي للنادي من أجل مواصلة مسيرة التميز عالمياً وقارياً وإقليمياً.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن عملوا بإخلاص وتفان خلال الدورة الماضية وتركوا بصمات أسهمت في التطوير ومواصلة مسيرة الإنجازات للنادي الكبير متمنياً التوفيق للجميع في مجلس الإدارة والوحدات التنظيمية وفرق العمل في النادي خلال الفترة المقبلة.

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