المغربي موسى غلام جاهز لـ«النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنطلق يوم 13 الجاري منافسات النسخة الثانية من بطولة «النجوم العربية الصاعدة للملاكمة»، في «ياس لينكس أبوظبي» بمشاركة نخبة من اللاعبين العرب الصاعدين، وتحت رعاية دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وبالتعاون مع شركة «ايه ايه ام صديقي سبورتس»،وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً 12 الجاري، للكشف عن القائمة النهائية للمشاركين، وتفاصيل الحدث.

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وتشهد النسخة الجددة من البطولة مشاركة الملاكم المغربي الصاعد، موسى غلام «28 سنة» بطل العالم في وزن الريشة، والحاصل على لقب منظمة الملاكمة العالمية لوزن الريشة فوق القارات، ويعد من أبرز النجوم الذين سيشاركون في نسخة 2024، وسيواجه المغربي غُلام نظيره الجنوب أفريقي لونجا سايتميلا، المعروف باسم «بيبي»، وذلك في الجولة العاشرة من النزال الرئيسي.

وشارك المغربي غُلام في 20 نزالاً من أصل 21 نزالاً خاضها منذ بدء مسيرته كملاكم محترف، منها 12 نزالاً حسمها بالضربة القاضية، كما سبق له الفوز ببطولة العالم للناشئین للمجلس العالمي للملاكمة في 2018، وكان من المُقرَّر له أن يكون الملاكم المغربي نجم النسخة الأولى لـ«النجوم العربية الصاعدة»، والتي استضافتها أبوظبي في سبتمبر الماضي، وكان مصنفاً آنذاك في المركز 14 من المجلس العالمي للملاكمة، إلا أنه تعرض لإصابة أثناء التدريب، ما أجبره على الانسحاب. ويشارك غُلام في هذه النسخة لتكون أولى مشاركاته في منطقة الشرق الأوسط. ولدى غُلام شغف كبير لتكون هذه المشاركة بمثابة ترسيخ مكانته كنجم يمثل مستقبل الملاكمة العربية.

ومن أبرز المواجهات التي ستشهدها الجولة العاشرة من النزال الرئيسي المواجهة بين الملاكم الإماراتي فهد البلوشي، الفائز في 12 نزالاً من أصل 13 نزالاً خاضها، منها نزالان حسمهما بالضربة القاضية، مع الملاكم الأرجنتيني المخضرم، ميلنر ماركانو، الفائز في 24 نزالاً من أصل 36 نزالاً خاضها حتى الآن، منها 20 نزالاً حسمهما بالضربة القاضية. ويُعد البلوشي فخر الإمارات في الملاكمة، كونه فاز في آخر 11 نزالاً خاضها على التوالي.

و قال أحمد عبد المجيد صديقي، مؤسس شركة «إيه إيه إم صِدّيقي سبورتس»: سيكون عام 2024 شديد الأهمية لسلسلة النزالات «النجوم العربية الصاعدة»، كونه سيشهد تنظيم نسختها الثانية، ونحن سعداء باستضافة الملاكم المغربي العالمي موسى غُلام في هذه النسخة، كما تُسعدنا مشاركة مواهب استثنائية أخرى في منافسات النسخة المقبلة، ومن أبرزها الملاكم الإماراتي الواعد، فهد البلوشي، وبطل الملاكمة الأردنية المحترف بدر سمرين، إلى جانب العراقي صاحب الموهبة غير العادية، أمير كاظم غانم.

وأضاف صديقي: آمل أن يأتي الجمهور المغربي لمؤازرة غُلام، وكذلك الإماراتيون لدعم البلوشي، وكذلك الجماهير العربية الأخرى لتشجيع أبطالهم المشاركين في منافسات النسخة الثانية من السلسلة، والتي لم يكن تنظيمها ممكناً لولا رعاية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركائنا في البث شبكة تليفزيون «دازون» وقناة «إي إس بي إن نوك أوت»».

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