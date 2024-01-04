مصر وليبيا في نهائي عربية السلة

المصدر: القاهرة - البيان

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تأهل منتخبا مصر وليبيا للمباراة النهائية للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، جاء ذلك على حساب الإمارات وتونس بعد فوز المتأهلين في مباراتي الدور نصف النهائي، وتبحث مصر عن فوزها الـ 12 باللقب العربي فيما يسعى المنتخب الليبي للقبه الأول، وتتنافس الإمارات وتونس على ميدالية المركز الثالث.

وتأهل أصحاب الأرض «منتخب مصر» عقب فوزه على الأبيض الإماراتي 78/114، علماً أن الأخير كان نداً قوياً للفريق المصري القادم من كأس العالم، في الربعين الأول والثاني والنصف الأول من الربع الثالث، بعد ذلك أدى فارق الخبرة والإمكانيات الفنية إلى اتساع الفارق بشكل تدريجي لصالح صاحب الأرض في الوقت الذي نجح فيه المنتخب الإماراتي بحسم الربع الأول لصالحه 22/28، سجل اللاعب الإماراتي كريستيان أعلى سكور 29 نقطة، وحجز المنتخب الليبي مقعده في النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته العربية بعد فوزه المثير على نظيره التونسي 64/70.

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