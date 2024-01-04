فريق شرطة دبي للسيدات جاهز لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024

المصدر: دبي - البيان

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أعلن فريق شرطة دبي للسيدات، مشاركته للمرة الثانية في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، والذي سينطلق خلال الفترة من 3 حتى 7 فبراير المُقبل، في ميدان الروية بدبي، مؤكداً جاهزية لاعبات الفريق لخوض مراحل التحدي الخمس، وذلك بعد النتائج التنافسية الإيجابية التي حققها في النسخة الرابعة التي عقدت العام الماضي.

المركز العاشر

واستطاع فريق شرطة دبي للسيدات، الحصول على المركز العاشر في المجموع العام، خلال مسابقة العام الماضي، ضمن مشاركته الأولى في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، من أصل 55 فريقاً شارك في التحدي من مختلف دول العالم، ما أثار إعجاب قادة الفرق العالمية بالمستوى المُتقدم، والتدريب العالي للفريق في التعامل مع مختلف التحديات والمنافسات.

وأكد الملازم أول ياسر الزرعوني مدير الفريق، أن فريق شرطة دبي للسيدات، جاهز للمشاركة في منافسات النسخة الخامسة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024، عملاً بتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وذلك بعد النجاح الذي حققه الفريق النسائي الوحيد في النسخة السابقة من التحدي على مستوى المنافسات بين الوحدات الخاصة والتدخل السريع، والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم.

أشار الزرعوني إلى أن فريق شرطة دبي للسيدات، سيشارك هذا العام للمرة الثانية في المنافسات التي تشهد ارتفاعاً عاماً بعد عام في مشاركات الفرق التكتيكية.

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