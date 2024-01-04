38 لاعباً في بطولة «كيو تور» التصنيفية للسنوكر

المصدر: أبوظبي - وام

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تستضيف أبوظبي اليوم الخميس منافسات بطولة «كيو تور» التصنيفية الأولى للسنوكر بمشاركة 38 لاعباً من منطقة الشرق الأوسط وبإشراف الاتحاد الدولي للبلياردو والسنوكر، وذلك بأكاديمية كيو سبورتس خلال الفترة من 4 إلى 24 يناير الحالي.

وتعد البطولة أولى بطولات التصنيف في الشرق الأوسط، والتي تنظمها أكاديمية كيو سبورتس في أبوظبي، ضمن ثلاث بطولات حازت على موافقة الاتحاد الدولي للعبة.

وأكد محمد شهاب، نجم منتخب الإمارات للسنوكر، والمسؤول عن الأكاديمية، أن البطولة تعد الأقوى في الشرق الأوسط في ظل مشاركة أبرز أبطال الدول العربية وتركيا وإيران.

وقال: يشارك في المنافسات 38 لاعباً من أبرز أسماء السنوكر، مثل حبيب صباح من البحرين، وعلي حسين من العراق، ويزن الحداد من سوريا، وإسماعيل تورك من تركيا، وأمير سرخوش من إيران، إضافة لأبطال الإمارات خالد الكمالي وعبد الرحمن الشامسي ومحمد شهاب، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال سوريا والعراق وليبيا ومصر والأردن وسلطنة عمان.

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