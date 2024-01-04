«النظام الإلكتروني» أول تعاون بين اتحادي الإمارات ومصر للكرة الطائرة

المصدر: القاهرة ـ وام

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بدأ الاتحاد المصري لكرة الطائرة تطبيق النظام الإلكتروني المستخدم في الاتحاد الإماراتي لكرة الطائرة، لإتمام إجراءات قيد وتسجيل اللاعبين والمخاطبات بين الأندية، كأولى مراحل التعاون بين الاتحادين. ويأتي هذا التعاون تجسيداً لرؤية اتحاد الإمارات للكرة الطائرة وضمن استراتيجيته في توطيد العلاقات بينه وجميع الاتحادات الأهلية والقارية والدولية في العالم، من منطلق تبادل الخبرات في شتى مجالات اللعبة.

وأكد عبدالله الدرمكي رئيس اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، أن هذا التعاون والتنسيق بين الاتحادين الإماراتي والمصري يأتي ضمن بروتوكول التعاون بينهما، موضحاً أن النظام الإلكتروني الذي سيستخدمه الاتحاد المصري للكرة الطائرة، يسهم في إتمام إجراءات قيد تسجيل اللاعبين واللاعبات وإدارة المخاطبات بين الأندية والاتحاد، وكذلك استخدام استمارة التسجيل الإلكترونية للمباريات.

وأضاف الدرمكي: أن هذا البروتوكول يعد واحداً من خطوات التعاون المثمر بين الاتحادين والتي تشمل جميع مجالات اللعبة سواء كانت فنية أو تحكيمية أو إدارية، مؤكداً أنه يتم التنسيق حالياً بين الاتحادين لتنظيم حدث رياضي مهم بينهما سيعلن عنه خلال الفترة المقبلة.

من ناحيته، أكد المهندس ياسر قمر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن الاستفادة من تجرية الاتحاد الإماراتي في التطور التكنولوجي واستخدام الحلول الرقمية، سيسهم في تفعيل الأنظمة الإلكترونية بالاتحاد المصري في قيد وتسجيل اللاعبين وإدارة المباريات. وأشاد قمر بالدور الكبير والذي يقوم به اتحاد الإمارات للكرة الطائرة لتمكين في حصول الاتحاد المصري على هذا النظام وتطبيقه، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد العديد من مشروعات ومبادرات تبادل الخبرات بين الاتحادين.

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