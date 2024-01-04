صلاح تهلك: «تنس دبي» تعتمد تقنية «الفار» لأول مرّة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد صلاح تهلك الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، مدير بطولة سوق دبي الحرة للتنس أن النسخة الجديدة من البطولة ستشهد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» وذلك للمرة الأولى بعد نجاح استخدام هذه التقنية في بطولة أمريكا المفتوحة إحدى البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام» الصيف الماضي.

وتقام النسخة الجديدة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس بين 18 فبراير و3 مارس المقبلين على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود، بإقامة بطولة السيدات في الأسبوع الأول، وتليها بطولة الرجال، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم ونجمات اللعبة المصنفين بالمراكز الأولى عالمياً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 6 ملايين دولار.

وأكد تهلك أنه تقرر الاستعانة بنظام حكم الفيديو لمساعدة الحكم الرئيسي عند طلب مراجعة بعض اللقطات في نسخة هذا العام، مشيراً إلى أنه خلال العام المقبل 2025 سيتم الاستغناء نهائياً عن الحكام المساعدين في جميع بطولات المحترفين وتعويضهم بتقنية «الفار».

وصرح تهلك أن تقنية حكم الفيديو المساعد «الفار» ستكون متاحة في المباريات التي تقام على الملعب الرئيس لبطولات سوق دبي الحرة والملعب رقم 1 في انتظار تعميمها على جميع الملاعب في العام المقبل.

ويسمح النظام الجديد للاعبين بطلب مراجعة قرارات مثل الارتداد المزدوج للكرة والضربات الخاطئة، وسيوفر زوايا مختلفة للكاميرات للحصول على أفضل مراجعة ممكنة، وسيقوم حكم الفيديو بإرسال المقطع إلى شاشة على مقعد الحكم الرئيسي، وستكون متاحة في شاشات الاستاد أيضاً وسيراجع الحكم الفيديو للتحقق من قراره الأصلي بالتأكيد أو الإلغاء.

ويستخدم التنس وسائل تكنولوجية لتتبع الكرة ومراقبة الخطوط في بعض البطولات، ويتطلع نظام حكم الفيديو لتقليل الأخطاء البشرية المحتملة، كما سيساعد النظام في مراقبة سلوك اللاعبين.

وأوضح صلاح تهلك أن تقنية حكم الفيديو المساعد ستنقل بطولات التنس إلى مرحلة جديدة وستسهم في تحكيم المباريات بشكل احترافي بدرجة عالية، مشيراً إلى أنه تمت إجراء العديد من التجارب في السنوات الأخيرة مثل كأس اتحاد المحترفين، وجاءت الآراء إيجابية بشأنها، لذا قرر الاتحاد الدولي للتنس تعميمها بشكل كامل على جميع بطولات المحترفين بداية من العام المقبل.

أكد تهلك أن النسخة 24 لبطولة السيدات ستسجل مشاركة ما لا يقل عن 7 لاعبات من المصنفات من المصنفات في المراكز الـ10 الأولى عالمياً، إضافة إلى العديد من اللاعبات المصنفات في المراكز الـ20 الأولى وهو ما يجعل المنافسة على اللقب قوية للغاية.

وكشف تهلك عن أن التحضيرات تسير بشكل جيد على صعيد الأمور اللوجستية وتجهيز الأرضية الجديدة وقرية البطولة ومناطق الجماهير وملاعب التدريبات، داعياً محبي التنس إلى اغتنام الفرصة للاستمتاع بأجواء التنس العالمية التي تستمر على مدار أسبوعين بمشاركة أبرز النجوم في بطولتي الرجال والسيدات. وقال: رفعت رابطة لاعبات التنس المحترفات تصنيف بطولة السيدات في سوق دبي الحرة للتنس إلى فئة البطولات ذات الـ1000 نقطة، بدلاً من 500 نقطة منذ العام الماضي، بدلاً من احتسابها عاماً بعد عام، وهو تقدير للبطولة ودليل على مكانتها العالمية.

وعن النسخة الـ32 من بطولة الرجال، أوضح تهلك أنها ستشهد مشاركة 4 لاعبين على الأقل من بين المصنفين الـ10 الأوائل عالمياً، من بينهم الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثالث عالمياً وحامل اللقب ومواطنه أندريه روبليف المصنف الخامس عالمياً ووصيف النسخة الماضية، في انتظار تأكيد مشاركة الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالمياً وحامل اللقب 5 مرات وأضاف قائلاً: لم يتم تحديد القائمة النهائية للمشاركين، لكن كما تعودنا ستكون بطولة سوق دبي الحرة للتنس حافلة بالأسماء الكبيرة سواء في بطولة السيدات أو الرجال، يتقدمهم أبرز المصنفين العالميين لأنهم يعشقون اللعب في دبي ويحرصون على المشاركة فيها باستمرار.

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