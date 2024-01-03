راشد بن سعود المعلا يشهد منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين لسباقات الهجن العربية الأصيلة

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين منافسات اليوم الثالث من مهرجان أم القيوين الثامن عشر لسباقات الهجن العربية الأصيلة الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، في ميدان اللبسة، بمشاركة كبيرة من هجن أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما شهد المنافسات الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية بأم القيوين وجمع كبير من ملاك ومحبي رياضة الهجن العربية الاصيلة.

وتضمنت منافسات اليوم الثالث إقامة أشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للجماعة أبكار وجعدان في الفترة الصباحية لمسافة 6 كلم، وأشواط الرموز الرئيسية لسن الإيذاع للشيوخ أبكار وجعدان في الفترة المسائية لمسافة 6 كلم، بالإضافة الى السباق التراثي لمسافة 1.5 كلم .

وأسفرت نتائج أشواط الفترة المسائية عن فوز "رهف" لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي بالشوط الأول، وذهب خنجر الشوط الثاني لـ "النمر" لسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا والمضمر سالم خلفان بالشاوي الغفلي .

وكان الشوط الثالث من نصيب "ملزومة" لهجن المرقاب والمضمر خميس بن سعيد الزرعي، وذهب الشوط الرابع لـ "صوغان" للشيخ راشد بن علي بن حمد المعلا، والمضمر فايز الدين محمد شاهد.

وكانت أشواط الفترة الصباحية قد أسفرت عن فوز "سمحة" لـ مبارك بطي مناخر الخييلي بالشوط الأول، والشوط الثاني ذهب لـ "إحساس" لـ سلطان شطيط عبيد الكتبي، وفي الشوط الثالث "شاهين" لـ محمد سالم دغيميل العمري، والشوط الرابع "صوغة" لـ سلطان محمد عبدالله الغفلي.

والشوط الخامس "نهب" لـ أحمد مطر ماجد الخييلي، والشوط السادس "الشمالي" لـ علي محمد علي النيادي، والشوط السابع "رشاش" سعيد عبيد جمعة عديل، والشوط الثامن "جود" لـ الغفيق الصغير عبدالله المالكي.

واختتمت منافسات اليوم الثالث من المهرجان بمنافسات السباق التراثي بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي وعشاق رياضة الهجن، حيث يقام السباق حفاظاً على الهوية التراثية لرياضة الهجن.

وشهدت المنافسات صراعاً قوياً من المشاركين من أجل حصد الناموس، وتصدر محمد أحمد خلفان بالشاوي الغفلي أول أشواط السباق التراثي، وفي الشوط الثاني نجح راشد عبدالله بن نايع الغفلي في خطف المركز الأول ، فيما كان زايد بن خليفة الغفلي على موعد مع ناموس الشوط الثالث، وخطف حمدان بن سعيد الشيخ لقب الشوط الرابع .

وقام سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين يرافقه الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا في ختام أشواط الفترة المسائية من اليوم الثالث للمهرجان بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

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