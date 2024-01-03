نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برئاسة سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان.

ونص القرار، على عضوية كل من سعادة سعيد بن حوفان المنصوري، "نائباً للرئيس"، وسعادة مطر سهيل اليبهوني، وسعادة صالح محمد الجزيري، وفارس سهيل اليبهوني، وناصر عبدالله الشامسي، وأحمد عبدالله الرميثي، وخالد سعيد المرزوقي "عضواً منتدباً".

ويمتد التشكيل الجديد لمجلس الإدارة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.

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