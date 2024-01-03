منتخب الإمارات للكريكت يخسر بصعوبة أمام أفغانستان في ختام تحدي T201 بالشارقة

المصدر: الشارقة -البيان

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كاد منتخب الإمارات الاول للكريكت يحقق مفاجأة، بإضافة مكسباً جديداً لمسيرة المنتخبات الوطنية للكريكت في الدولة، لولا خسارته مساء امس لمباراة ختام بطولة التحدي T201 التي خاضها أمام المنتخب الافغاني التي جرت في ضيافة استاد الشارقة الدولي للكريكت، والتي حسمها المنتخب الافغاني بما يملك من خبرة ، بفارق مباراة واحدة ، بعد أن تعادل الطرفان في الذهاب والإياب، ليعود الأفغان بما لديهم من خبرة، ليحسموا المواجهة الفاصلة والأخيرة بصعوبة وسط حضور غفير ملئ مدرجات أستاذ الشارقة.

وبخسارة منتخب الإمارات للمباراة واللقب، أكتفى بوصافة البطولة، وكسب مزيداً من الخبرة استعداداً للمواجهات الرسمية المقبلة.

ورغم الخسارة، إلا أن مسؤولي اللعبة بالإمارات اعتبروا المستوى المميز والفوز المهم الذي كان المنتخب حققه على أفغانستان في موقعة الإياب، كان مهماً، إذ أظهر حجم التطور في صفوف المنتخبات الوطنية بالمقارنة بمنافسيه الآسيويين، خاصة بعد ما كان منتخب الشباب تحت 19 سنة حقق وصافة تاريخية الأسبوع الماضي في بطولة كأس آسيا التي اختتمت بأستاذ دبي الدولي للكريكت.



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