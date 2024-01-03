دبي تستضيف باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية خلال يناير

المصدر: دبي - البيان

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كشف جدول فعاليات دبي عن باقة متنوعة من الفعاليات الرياضية لسكان وزوار دبي بالتزامن مع بداية العام الجديد، وطرح قائمة بأبرز الفعاليات التي تقام في دبي خلال شهر يناير، حيث تشهد الإمارة انطلاق ماراثون دبي 2024 في 7 يناير المقبل، وهو من أكبر الفعاليات الرياضية السنوية في المنطقة، ويحظى المتسابقون بفرصة الجري على مسار مميز يمر عبر أبرز معالم دبي الرائعة، بما في ذلك مدينة جميرا وبرج العرب.

وتوفر الفعالية خيارين للمشاركة بناءً على مستويات المهارة لدى المتقدمين، وهما سباقا 42 كم و10 كم، بينما يمكن للعائلات المشاركة في سباق 4 كم. ويُنصح الراغبون بالمشاركة بالتسجيل مسبقاً نظراً للإقبال المتوقع على الماراثون.

وفي مجال الغولف، تقام بطولة دبي إنفيتايشنال للغولف على ملاعب منتجع خور دبي بين 11 و14 يناير.

كما تستضيف دبي تحدي هانكوك 24 ساعة، ثاني أضخم سلسلة سباقات في العالم تستمر على مدار 24 ساعة، وذلك في حلبة دبي أوتودروم يومي 27 و28 يناير.

ومع انطلاق بطولة دبي ديزرت كلاسيك في مضمار المجلس ضمن نادي الإمارات للغولف، يسجل روري ماكلروي ظهوره الثاني في ملاعب دبي خلال عام 2024، وتشهد الدورة الافتتاحية كأس تحدي دبي لبطولة كرة القدم 2024 تنافس أندية ووهان ثري تاونز والأهلي السعودي والزمالك المصري والرجاء الرياضي في فعالية تحدي الأبطال، التي تقام على استاد آل مكتوم في الفترة بين 26 و28 يناير. ويشارك في الفعالية الكروية المنتظرة ضمن البطولة عدد من النجوم، من أمثال روبرتو فيرمينو وآلان سان ماكسيمان وشيكابالا، وغيرهم.

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