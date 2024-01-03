نادال يتألق بعد غياب سنة بسبب الإصابة

المصدر: أستراليا - أ ف ب

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حقق الإسباني رافايل نادال عودة موفقة إلى ملاعب كرة التنس بعد غياب سنة بسبب الإصابة، إثر فوزه السهل أمس على النمساوي دومينيك تيم 7-5 و6-1 في الدور الأول من دورة بريزبين الأسترالية. وأظهر نادال «37 عاماً»، حامل لقب 22 بطولة كبرى والمصنّف أول عالمياً سابقاً، لمساته الرائعة، أمام مدرجات ممتلئة في قاعة بات رافتر.

وكان نادال ابتعد عن المنافسات منذ خسارته في الدور الثاني من بطولة أستراليا المفتوحة في 18 يناير 2023، لإصابة في رجله أجبرته على الخضوع لجراحتين والنزول إلى المركز 672 عالمياً، إذ يشارك في بريزبين ببطاقة دعوة.

وأثيرت تكهنات حول اقتراب اعتزاله اللعب، وهناك نسبة عالية بأن يكون هذا موسمه الأخير، لكنه ترك الباب مفتوحاً للمشاركة في موسم 2024 في حال صمود جسمه.

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