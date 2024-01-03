«دبي الرياضي» يبحث الاستعدادات لانطلاق «ماراثون دبي»

المصدر: دبي - البيان

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اطلع مجلس دبي الرياضي على الاستعدادات لتنظيم النسخة 23 من «ماراثون دبي»، أقدم سباق جري للمسافات الطويلة في منطقة الشرق الأوسط، الذي يقام بدعم مجلس دبي الرياضي وسيكون باكورة الأحداث الرياضية الدولية التي تقام في دبي العام الجاري، وينطلق صباح الأحد 7 يناير الجاري بمشاركة نخبة من أبرز العدائين الدوليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، مع بيتر كونيرتون المدير العام للحدث، وآلان يوينز المدير الإعلامي للسباق.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الاستعدادات اللوجستية لتنظيم الماراثون الرائد الذي سيقام في أجمل شوارع دبي السياحية بمنطقة أم سقيم على امتداد شارع جميرا، وهو المسار المفضل لنجوم الماراثون العالميين الذين يحرصون على الحضور من خارج الدولة للمشاركة في هذا الحدث الدولي الذي يمنحهم السرعة التي ينشدونها في هذا الماراثون الذي يعتبر من أسرع السباقات على مستوى العالم، كما تم الاطلاع على أعداد المسجلين وجنسياتهم والترتيبات التي تم إنجازها بالتعاون مع مختلف الدوائر الحكومية لضمان انسيابية الحدث.

من جانبه، عبر سعيد حارب، عن ثقته بنجاح النسخة المقبلة من الماراثون الكبير لا سيما وأن الحدث يشهد تعاون عدد من الجهات الحكومية مع اللجنة المنظمة لضمان نجاح فعالية وتوفير أفضل الأجواء للمشاركين لخوض سباق ينتظرونه في كل عام ويحضر الآلاف منهم من خارج الدولة للمشاركة فيه، إلى جانب الخبرات التنظيمية التي تمتلكها اللجنة المنظمة والتي تجعلها تقدم إضافة جديدة في كل نسخة من هذا الحدث الدولي الكبير.

وتعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً يوم الجمعة 5 يناير الجاري في فندق سايرو وان زعبيل سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل الحدث، كما سيتم فيه تقديم أبرز الرياضيين المشاركين في السباق وكشف النقاب عن كأس السباق الجديد.

ويتنافس المشاركون في الماراثون على ثلاث مسافات هي: سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين، لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن مسارات السباق الذي يعد إضافة كبيرة إلى الفعاليات التي تقام في منطقة جميرا ذات الشهرة العالمية، ويمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية من أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة وصولاً إلى علم الاتحاد، ويبدأ السباق من أمام أكاديمية شرطة دبي وينطلق على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وينتهي مرة أخرى أمام أكاديمية شرطة دبي.

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