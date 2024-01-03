منتخب الجودو للشباب يبدأ معسكره في تونس 10 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجودو إقامة معسكر إعداد لمنتخب الشباب في تونس لمدة 10 أيام، اعتباراً من الأربعاء الموافق 10 يناير الجاري، وذلك استعداداً للبطولات المقبلة. ويشارك المنتخب في العديد من المنافسات خلال الفترة المقبلة، منها دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024، والتي تستضيفها الإمارات أبريل المقبل، ومنافسات كأس الجودو المحلية، والبطولة السنوية لكأس السفير الياباني لدى الدولة.

يترأس البعثة محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد لاتحاد الجودو نائب رئيس اتحاد غرب آسيا، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي للجودو، وتتألف من 10 لاعبين هم منذر موسى البلوشي، ومحمد نبيل النقبي، وعلي راشد النقبي، وأحمد عبدالله يوسف «نادي خورفكان»، وعلي حسن إبراهيم، وحميد سعيد الحمادي «اتحاد كلباء»، ومانع جمعة عبد الرحمن، وحمد أحمد خميس «نادي الشارقة الرياضي»، وسيف سالم الحمادي «نادي الفجيرة للفنون القتالية»، وذياب إبراهيم الجنيبي «نادي الشارقة للدفاع عن النفس»، بالإضافة إلى المدرب جعفر النخلي، والبعثة الإدارية والفنية.

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بالاستعدادات المبكرة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تقام في الدولة خلال أبريل 2024، بناءً على توصية اللجان الأولمبية الوطنية، والتي تهدف لتوطيد علاقات التعاون بين الشباب، ما يسهم في تبادل الخبرات في المجال الرياضي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مختلف المجالات الرياضية، والتي يمكن الاستفادة منها تحت مظلة العمل الخليجي المشترك في هذا المجال.

وأثنى الدرعي، على فكرة إقامة المنافسات الرياضية لدورة الألعاب الخليجية في جميع إمارات الدولة وفقاً للمعايير المطلوبة، لإبراز معالم المدن المستضيفة، واستثماراً للمنشآت الرياضية المتوفرة، والبنية التحتية المتكاملة في الدولة.

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