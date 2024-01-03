اتحاد الكاراتيه يستعرض استعداداته لاستضافة الدوري العالمي

المصدر: دبي - البيان

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استعرض مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، آخر استعداداته لاستضافة بطولة الدوري العالمي، وذلك في اجتماعه الذي عقده في نادي ضباط شرطة دبي برئاسة اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وحضور راشد عبدالمجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والمهندس مروان سنكل، النائب الثاني لرئيس المجلس، والمهندس حميد شامس، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي، والدكتور عبدالله البادي، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، ومحمد الشحي، المدير المالي للاتحادين العربي والإماراتي، وإبراهيم النعيمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، رئيس لجنة المسابقات، عضو لجنة التنظيم والمسابقات في الاتحاد الآسيوي، والخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو اللجنة الفنية في الاتحاد الدولي، والخبير هشام سري، المدير الفني للاتحاد.

ووجه الرزوقي اللجنة المنظمة للبطولة بضرورة إنهاء كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة لاستضافة الدوري العالمي، الذي يقام بمجمع زايد الرياضي في الفجيرة خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير المقبل برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، استكمالاً لمسيرة النجاح في استضافة البطولات العالمية والدولية على أرض الدولة.

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