انطلاقة قوية في«العامة مفتوح» لبطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي – البيان

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انطلقت أشواط العامة مفتوح وسط منافسة قوية في أول يوم لفئة جير شاهين، وذلك ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسية «التلواح»، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتستقطب نخبة الصقارين، مع اقتراب أعداد الطيور لحاجز الـ 1000 طير منذ انطلاق الحدث وتوقعات بمشاركة قياسية خلال الأيام المقبلة أيضاً.

وتميزت فئة العامة مفتوح بمشاركة صقارين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يضفي المزيد من الأجواء المميزة لهذه الرياضة التراثية التي تجمع أبناء المنطقة على مدار أجيال.

وفي أشواط جير شاهين، تفوق سيف جمال الحريز ليحقق المراكز الثلاثة الأولى، بالفوز بشوط رمز جرناس، بالطير «عجيب» بزمن قياسي لهذا الموسم بلغ، 16.979 ثانية، وبالطير «البطل» بزمن 17.273 ثانية، ثم المركز الثالث بالطير «مهيب» بزمن 17.328 ثانية.

كما تمكن سالم ناصر الهاجري من تحقيق المركزين الأول والثاني في رمز جير شاهين فرخ، بالطير «سارمات» بزمن 17.023 ثانية، والطير «هومليس» بزمن 17.198 ثانية، فيما حقق فريق دبي المركز الثالث بالطير «تجوري» بزمن 17.411 ثانية.

وفي الشوط النقدي الأول جير شاهين فرخ، تفوق سلطان أحمد الفلاسي بالطير «82» بزمن 17.606 ثانية، وحلّ خالد ناصر الهاجري ثانيًا بالطير «سرمد» بزمن 17.610 ثانية، يليه ثالثًا الفريق القطري «كيو ار» بالطير «20» بـ 17.723 ثانية.

وجوه

من جانبه، قال دميثان بن سويدان، رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع للصيد بالصقور، لطالما استقطبت هذه البطولة العريقة أعداداً متزايدة من المشاركين مع مرور الأعوام، وهي تشهد نمواً ملحوظاً في كل بطولة، نحن سعداء بالإنجازات التي قمنا بتحقيقها لترسيخ مفهوم صون تراثنا الثقافي وإحيائه في شكل منافسات وبطولة عالمية المستوى.

وأضاف، إن ما يميز هذه البطولات خصوصاً في هذه النسخة هو الزيادة بأعداد ملفتة للصقارين الجدد، وهو ما يحقق هدف هذه البطولات في نشر هذا الموروث الشعبي الذي نعتز به، وتحفيز الشباب على ممارسته والسير على خطى الآباء والأجداد.

مشاركة

فيما اعتبر أن قدرات وخبرات الصقارين المتراكمة في السنوات الأخيرة، جعلتهم قادرين على معرفة حجم المنافسة في كل شوط واختيار الطير المناسب للمشاركة به، بين أشواط الرمز والرئيسي والنقدي، وقال: كل صقار يشارك بعدد من الصقور يدرك جيداً قدراته وقوته التي تؤهله للمشاركة في الأشواط المخصصة للرمز والرئيسية، وهو ما يجعلنا نرى هذه المستويات القوية والمميزة.

كما أبدى بن سويدان سعادته بالمشاركة الخليجية الكبيرة، وقال: كل الترحيب بأخوتنا وأشقائنا من جميع دول الخليج العربي، في وطنهم الإمارات، يسرنا هذا التجمع الأخوي الذي يجمعنا من خلال بطولة تراثية عريقة تحمل اسم فزاع.

رقم

من جهته، شدد الصقار سيف جمال الحريز على قوة المنافسات في هذه النسخة، وقال: الأجواء محفزة للغاية، والكل يتطلع لتقديم أقوى المستويات، وتحقيق المراكز الأولى لا يتحقق بسهولة ولكنه نتيجة جهد وتدريبات.

كما أشاد الصقار القطري حمد العرجاني، بأجواء بطولة فزاع للصيد بالصقور، وقال: نشكر مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على هذا التنظيم الناجح والأجواء المميزة في الخيمة الذكية الخاصة ببطولة فزاع للصيد بالصقور، نجتمع في كل عام في هذه البطولة القوية، التي نشارك فيها من خلال أفضل الصقور لدينا.

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