«منتخب المبارزة» يشارك في 3 بطولات للناشئين بإيطاليا والمجر

المصدر: دبي - وام

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يشارك منتخب الإمارات للناشئين للمبارزة، في ثلاث بطولات عالمية خلال الفترة بدءاً من غد وحتى 7 يناير الجاري في إيطاليا والمجر، وذلك في إطار استعدادات المنتخب للمشاركة في بطولة كأس آسيا للأشبال التي تستضيفها الدولة خلال الفترة من 19 إلى 21 يناير في نادي شباب الأهلي في دبي.

على جانب آخر، يمثل المنتخب في البطولة 10 لاعبين ولاعبات، مقسمين إلى 4 لاعبين ولاعبات مع منتخب الإيبيه، وهم حمدان الجهضمي، ومسعود المهيري، وشيخه الزعابي، وإيمان السويدي، و6 لاعبين ولاعبات مع منتخب الفلوريه وهم فارس البلوشي، وشهاب الجعبي، ومحمد المهيري، والهيام البلوشي، وشما العبري، وزينب موسي، ويرأس البعثة علي المرزوقي، والمدير الفني أسامة عادل.

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